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Донской объявил о ликвидации несанкционированных свалок к 2024 году
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Донской объявил о ликвидации несанкционированных свалок к 2024 году
«Мусорное» дело, 12:23
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Донской объявил о ликвидации несанкционированных свалок к 2024 году

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что в российских городах должны быть ликвидированы более 180 несанкционированных свалок к 2024 году. Об этом он заявил на коллегии министерства, сообщает корреспондент РБК.

Также к 2024 году планируется создание 154 объектов по обработке и утилизации отходов. По его словам, в 2018 году Минприроды получило пилотные объекты для ликвидации и рекультивации в 12 регионах, в них находится более 35 тыс. т отходов. Донской добавил, что в 2018 году в России будет введена государственная информационная система оперативного выявления свалок «Наша природа», в настоящий момент она работает в пилотных регионах.

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«Лица, в результате действий которых возникают незаконные свалки, должны понести существенное наказание. Для этого подготовлен законопроект, предусматривающий изменения в КоАП. Мы рассчитываем на поддержку наших коллег из профильных комитетов для его принятия в этом году», — сказал Донской.

Министр отметил, что регионам выделят субсидии на создание перерабатывающей инфраструктуры.

«С этой целью в 2017 году мы ввели поэтапный (начиная с текущего года) запрет захоронения тех отходов, которые могут быть вовлечены во вторичный оборот. Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году мы планируем выделение субъектам Российской Федерации субсидий в объеме 1 млрд руб.», — сказал министр. В дальнейшем ежегодный объем субсидий будет увеличен не менее чем в два раза.

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Ситуация со свалками в России обострилась после протестов жителей Волоколамска, которые требуют закрыть полигон «Ядрово». В конце марта произошел выброс свалочного газа, в результате которого пострадали более 50 детей. Жители потребовали от властей ввести режим ЧС в регионе из-за ситуации с мусорным полигоном. В МЧС России заявили, что оснований для введения режима ЧС нет. С 30 марта жителям Волоколамска начали раздавать респираторы и маски.

Теги: Сергей Донской , свалки , Минприроды
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