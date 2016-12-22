В МЧС не увидели оснований для введения режима ЧС в Волоколамске

Предпосылок для введения режима ЧС в Волоколамском районе Московской области из-за неприятного запаха, поступающего с мусорной свалки «Ядрово», нет. Об этом заявил начальник главного управления МЧС России по Подмосковью Сергей Полетыкин, передает «РИА Новости».

Вечером 29 марта и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) заявил о решении поэтапно ввести режим ЧС из-за проблем со свалкой «Ядрово».

«Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства России и в приказах, зарегистрированных в Министерстве юстиции… То, что принято решение… о введении режима повышенной готовности, — это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района», — считает Полетыкин.

По его словам, все мероприятия, которые сопутствуют данному режиму, уже осуществляются на территории муниципального образования. Он подчеркнул, что режим повышенной готовности подразумевает организацию мониторинга окружающей среды и информирование населения.

«Это вопросы ограничительного характера: прием, выезд, заезд тоже частично проводится. Вопросы, связанные с уточнением плана действий в случае возникновения ЧС. Вопросы, связанные с уточнением планов эвакуации, экстренной эвакуации… Сейчас могу еще раз повторить, что каких-то предпосылок для введения режима ЧС нет», — заключил Полетыкин.

29 марта жители Волоколамска устроили у здания администрации города митинг с требованием ввести режим чрезвычайного положения из-за проблем со свалкой «Ядрово». Через некоторое время к ним вышли Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев. Они заявили, что на заседании КЧС было принято решение ввести режим ЧС в городе. «Мы начинаем процедуру ввода ЧС. Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. Завтра начинаем ввод ЧС», — сказал Вихарев.

Жители Волоколамска стали жаловаться на неприятный запах в конце февраля. В марте там прошли акции протеста с требованием закрыть полигон «Ядрово». 21 марта после выброса газа на свалке с жалобами на отравление к врачам обратились 57 детей, из которых шестеро были госпитализированы.