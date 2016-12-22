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Власти Волоколамска заявили о сотнях обратившихся за помощью детей
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Власти Волоколамска заявили о сотнях обратившихся за помощью детей
«Мусорное» дело, 12:08
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Власти Волоколамска заявили о сотнях обратившихся за помощью детей

Более 500 жителей Волоколамска, из них 418 детей, обратились к врачам за помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на мусорном полигоне. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук на совете депутатов Волоколамского район​а, передает корреспондент РБК.

По словам Ющука, с 21 по 29 марта обратились 418 детей и 101 взрослый. «Осуществляется забор крови на содержание токсинов. 40 человек отправлены на санаторное лечение, на следующей неделе [на обследование] заявлено 60 человек. Ограничений на выезд детей нет», — рассказал замминистра.

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Возраст обратившихся детей — от 10 до 15 лет, взрослых — от 30 до 50 лет. По данным Ющука, сейчас отобраны «334 пробы крови у взрослых и 236 у детей» для химико-токсикологического исследования.

Кроме того, власти города дали рекомендации местным жителям: носить влажную марлевую повязку, не проветривать помещения. Также рекомендуется не заниматься активными физическими упражнениями, а лицам, страдающим сосудистыми заболеваниями, замерять артериальное давление раз в два часа.​

Ранее собеседник «Интерфакса» в региональном МЧС сообщил, что жителям города стали выдавать первые индивидуальные средства защиты: респираторы и маски. Как сообщал корреспондент РБК, на одной из улиц города стоит машина, которая фиксирует и отображает показатели загрязненности воздуха. В то же время РБК в ГУ МЧС по Московской области поясняли, что раздачей средств защиты занимаются местные власти.

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Накануне, 29 марта, жители Волоколамска собрались на стихийный митинг с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». К ним вышли ​и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев и сообщили, что в ходе переговоров власти города приняли решение ввести режим ЧС в городе.

Теги: Волоколамск , мусорный полигон , дети
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