Алекперов анонсировал отход акционеров ЛУКОЙЛа от управления компанией

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что «подходит время» акционерам отойти от управления компанией. Он также заверил, что никто из близких родственников не станет его преемником

Вагит Алекперов (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Для нынешних акционеров ЛУКОЙЛа «подходит время», когда нужно будет отойти от управления компанией. Об этом в ходе выступления на Дне инвестора компании в Лондоне заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, передает корреспондент РБК.

«Каждый руководитель компании должен думать о том, что компания будет эффективно работать и после того, как он уйдет от оперативной деятельности», — рассказал он. Алекперов напомнил, что сейчас в компании «объединены функции менеджмента и акционеров» (президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и вице-президент компании Леонид Федун являются крупными акционерами компании), но «подходит время, когда эти функции будут разделены».

Алекперов заверил, что его преемником не станет близкий родственник. «Своевременно вы узнаете о нем [преемнике], я думаю о том человеке, который смог бы меня заменить», — сказал он. «Я не допускаю мысли, что мои наследники могут распылить мой пакет акций и это приведет к непредсказуемым последствиям. Это сделано уже, я об этом позаботился», — добавил Алекперов, пояснив, что в его завещании указано, что принадлежащий нынешнему главе ЛУКОЙЛа пакет акций компании «не может быть расчленен или раздроблен».

В январе 2018 года совет директоров ЛУКОЙЛа поддержал предложение менеджмента по погашению до 10% акций компании, находящихся на балансе группы. Алекперов тогда говорил, что после погашения казначейских акций его пакет в ЛУКОЙЛе не превысит 30%, а пакет вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна составит чуть больше 10%.

В октябре 2017 года Вагит Алекперов заявил, что его сын Юсуф не сможет управлять ЛУКОЙЛом. «Если меня спросят, будет ли это мой сын, я скажу нет, потому что эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну, но он останется в этом бизнесе», — говорил он. Он отмечал, что продолжает искать человека, который сможет сменить его на посту главы компании.

По словам Алекперова, он планирует возглавлять ЛУКОЙЛ три—пять​ лет, поскольку ему «преодолевать риски в России легче, чем кому-либо другому». В течение этого времени он также будет готовить преемника, отмечал он.