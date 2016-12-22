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Земан заявил об отсутствии доказательств у Лондона по «делу Скрипаля»
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Земан заявил об отсутствии доказательств у Лондона по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 02:32
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Земан заявил об отсутствии доказательств у Лондона по «делу Скрипаля»

Великобритания пока не предоставила никаких доказательств, даже косвенных, в том, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в интервью телеканалу TV Barrandov президент Чехии Милош Земан.

Также он подчеркнул, что подозрения не является официальными доказательствами чьей-либо вины. «Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами», — отметил президент. Земан добавил, что «на столе хотелось бы видеть если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства».

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Кроме того, он напомнил, что несколько дней назад поручил чешской контрразведке проверить, производилось ли когда-либо на территории страны отравляющее вещество, которое якобы было использовано при отравлении Скрипаля. «Я считаю, что в данном вопросе необходимо знать правду, поэтому дал такое поручение контрразведке», — пояснил Земан.

Политик также предположил, что Россия ответит на высылку из Праги трех российских дипломатов и вышлет такое же число сотрудников посольства Чехии в Москве. «Но так как наше посольство в Москве значительно меньше (по составу), нежели посольство России здесь, то для нас это создаст несколько большие затруднения», — заключил он.

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Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Лондон заключил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинил в этом Москву. 17 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что источниками отравляющего вещества «Новичок» могли быть несколько стран, в частности, Чехия, Великобритания, Швеция, Словакия и США. Позже в чешском МИДе отвергли эти обвинения. 26 марта Чехия объявила о высылке трех российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

Теги: Сергей Скрипаль , отравление , Милош Земан , Чехия
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