Земан заявил об отсутствии доказательств у Лондона по «делу Скрипаля»

Великобритания пока не предоставила никаких доказательств, даже косвенных, в том, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в интервью телеканалу TV Barrandov президент Чехии Милош Земан.
Также он подчеркнул, что подозрения не является официальными доказательствами чьей-либо вины. «Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами», — отметил президент. Земан добавил, что «на столе хотелось бы видеть если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства».
Кроме того, он напомнил, что несколько дней назад поручил чешской контрразведке проверить, производилось ли когда-либо на территории страны отравляющее вещество, которое якобы было использовано при отравлении Скрипаля. «Я считаю, что в данном вопросе необходимо знать правду, поэтому дал такое поручение контрразведке», — пояснил Земан.
Политик также предположил, что Россия ответит на высылку из Праги трех российских дипломатов и вышлет такое же число сотрудников посольства Чехии в Москве. «Но так как наше посольство в Москве значительно меньше (по составу), нежели посольство России здесь, то для нас это создаст несколько большие затруднения», — заключил он.
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Лондон заключил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинил в этом Москву. 17 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что источниками отравляющего вещества «Новичок» могли быть несколько стран, в частности, Чехия, Великобритания, Швеция, Словакия и США. Позже в чешском МИДе отвергли эти обвинения. 26 марта Чехия объявила о высылке трех российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».