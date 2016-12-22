Словения отозвала посла в России для консультаций из-за «дела Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 16:18
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Словения отозвала посла в России для консультаций из-за «дела Скрипаля»
Словения отзывает посла в России для консультаций. Об этом премьер-министр страны Миро Церар написал в Twitter.
В записи говорится, что это связано с «недавними событиями в Великобритании».
В среду, 28 марта, своих послов отозвали для консультации Португалия, Мальта, Словакия.
26 марта более 20 государств объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». В МИД России пообещали ответить каждой стране.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был госпитализирован 4 марта с отравлением неизвестным веществом. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия. Великобритания обвинила в случившемся Россию. Москва все обвинения отрицает.