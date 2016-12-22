Португалия отозвала посла в России для консультаций из-за «дела Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 19:23
0
Португалия отозвала посла в России для консультаций из-за «дела Скрипаля»
Португалия отозвала своего посла в России для консультаций. Об этом заявил португальский министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва в интервью телеканалу RTP. Лиссабон принял решение не высылать представителей российской дипмиссии.
Более 20 стран 26 марта объявили о высылке из своих стран российских дипломатических представителей. Среди них были страны ЕС, Канада, Украина, США. Ранее в связи с «делом Скрипаля» Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Российская сторона ответила зеркальными мерами. В Лондоне полагают, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. В свою очередь в России все обвинения отрицают. В российском МИДе заявили, что ответят каждой стране, которая выслала со своей территории российских представителей.