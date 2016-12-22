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В Чечне заявили о готовности Кадырова найти украинского пранкера
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В Чечне заявили о готовности Кадырова найти украинского пранкера
Пожар в торговом центре в Кемерово, 04:17
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В Чечне заявили о готовности Кадырова найти украинского пранкера

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов поймать украинского пранкера Никиту Кувикова (Евгения Вольнова), распространившего информацию о 300 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», если перед ним будет поставлена такая задача. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«В Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее», — отметил он. Однако, если такая государственная задача будет «поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», заверил Умаров.

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Он подчеркнул, что людьми, которые делают вбросы, «конкретно нужно заниматься: и с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения, чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идет о горе, когда речь идет о возможном социальном взрыве». «Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка», — заключил министр.

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Ранее Кадыров в своем Telegram-канале назвал «кощунственными и бесчеловечными попытки тиражировать ложь о количестве жертв». «Наказание должно быть строгим», — подчеркнул он.

Накануне, 28 марта, Басманный суд Москвы заочно арестовал Никиту Кувикова и объявил его в международный розыск. Срок ареста — два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. В отношении пранкера было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, Кувиков вводил в заблуждение семьи погибших и пострадавших и пытался дестабилизировать ситуацию.

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Кувиков 27 марта рассказал РБК, что выкладывал на своем YouTube-канале ролики с информацией о «300 погибших» в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Такую цифру он назвал после того, как посчитал количество мест в кинозалах. Пранкер заявил, что «является единственным, кто говорит правду», а российские власти «очевидно, будут пытаться замолчать количество потерь».

Президент Владимир Путин 28 марта потребовал от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина не допустить паники из-за вбросов в соцсетях недостоверной информации о жертвах при пожаре, который произошел 25 марта. ​

По официальным данным, в результате случившегося погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 67 человек пострадали.

Теги: Рамзан Кадыров , Чечня , пранкер
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