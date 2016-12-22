Путин потребовал не допустить паники из-за вбросов в соцсетях о Кемерово

Следственный комитет должен не допустить возникновения паники из-за распространения в социальных сетях недостоверной информации о пожаре в Кемерово, заявил президент Владимир Путин. Он назвал также, кому выгодны эти вбросы

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин потребовал от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина не допустить паники из-за вбросов в социальных сетях недостоверной информации. По словам президента, вбросы осуществляются «в том числе из-за границы».

Он призвал проверить «все версии». «Все, без исключения, но версия о каких-то злоумышленниках, она, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемыми. Это первое. Второе — мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах», — цитирует Путина ТАСС.

Поручение прозвучало на встрече главы государства с Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой по поводу трагедии в Кемерово.

Президент также потребовал, чтобы выводы следствия по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» были сделаны, невзирая на служебное положение фигурантов. Расследование, по словам Путина, должно быть абсолютно прозрачным.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, который распространял ложные сведения о жертвах пожара в Кемерово. Дело возбуждено по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды). Следствие считает, что Кувиков (известен в Сети как пранкер Евгений Вольнов), вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, пытался дестабилизировать ситуацию, и намерено ходатайствовать о его заочном аресте. В ближайшее время пранкер будет объявлен в розыск.

Кувиков выкладывал на своем канале в YouTube ролики, в которых сообщал о «300 погибших» при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Публикацию роликов он объяснил тем, что «является единственным, кто говорит правду и не боится этого».

Cам пранкер в разговоре с РБК обвинил в распространении ложной информации российские СМИ. «Следователи СК России возмущаются распространением заведомо ложной информации, но им бы сначала стоило обратить внимание на ваши СМИ, которые на протяжении четырех лет уже распространяют заведомо ложную информацию о распятых мальчиках, о испанских диспетчерах и т.д.», — заявил он.

«Поймите, законы Российской Федерации действуют лишь на граждан Российской Федерации, а я на них плевал», — резюмировал пранкер.

Пожар в торговом центре в Кемерово возник днем 25 марта. Пожарным удалось справиться с огнем только в ночь на следующий день. По последним данным при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта объявлен в России днем общенационального траура.