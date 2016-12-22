Кремль ответил на презентацию Лондона из шести слайдов по «делу Скрипаля»

Презентация из шести слайдов по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая была представлена властями Великобритании, не выдерживает критики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«К нашему большому сожалению, до сих пор сколько-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что «никакой информации Лондон российской стороне так и не представлял». «Сообщения, которые мы видели в СМИ, где утверждается, что именно вот эта информация была представлена в качестве аргументов, — вряд ли это выдерживает критику», — подчеркнул представитель Кремля.

Презентация о «деле Скрипаля» была представлена в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. Она состояла из титульного листа и пяти слайдов, два из которых были посвящены отравляющему веществу «Новичок», которым, по версии Лондона, был отравлен Скрипаль.

«Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — отреагировала на презентацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был найден отравленным на улице в британском городе Солсбери 4 марта. Великобритания считает, что использованное вещество «Новичок» было разработано в СССР, а к отравлению причастна Россия. Москва свою причастность отрицает. Позицию Лондона, выславшего 23 российских дипломата, поддержали свыше 20 стран, из которых теперь должны уехать свыше 100 сотрудников российских представительств.