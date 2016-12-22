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СМИ опубликовали презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»
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СМИ опубликовали презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 27 мар, 22:14
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СМИ опубликовали презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»
По данным газеты «Коммерсантъ», иностранным дипломатам демонстрировалась презентация, состоящая из титульного листа и пяти слайдов. Из них два посвящены отравляющему веществу «Новичок»
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Презентация о «деле Скрипаля», которую иностранным послам показали в посольстве Великобритании в России 22 марта, состояла из шести слайдов, которые устно комментировал посол Великобритании, пишет «Коммерсантъ». Газета также выложила презентацию в публичный доступ (.pdf).

Презентация начинается с титульного листа, на следующем слайде приводится хронология событий с 4 марта (когда в бессознательном состоянии были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль) по 20 марта (когда «23 незаявленных сотрудника российской разведки были высланы из Соединенного Королевства», как говорится в презентации).

Следующие два озаглавлены «Новая фаза российской агрессии» и «Влияние «Новичка» — в них говорится о нервно-паралитическом препарате, который, по мнению Лондона, был применен для отравления Скрипалей. «Новичок» — группа веществ, которую разработали только в России и которая не задекларирована в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия», — говорится, в частности, на слайде. Также утверждается, что в Лондоне «не сомневаются в том, что Россия ответственна» за произошедшее. «Ни одна страна, кроме России, не обладает необходимыми возможностями и мотивами. Другого правдоподобного объяснения нет», — также указано на этих слайдах.

За ними следует слайд о «враждебной деятельности России» — в нем собраны события последних 12 лет, от отравления Александра Литвиненко до «дела Скрипалей». В качестве примеров такой деятельности также перечислены «вторжение в Грузию в августе 2008 года», «оккупация Крыма в феврале 2014 года», «вмешательство в выборы президента США» и другие кейсы.

На последнем слайде содержится объяснение позиции Великобритании по отравлению Скрипалей и перечень мер, которые Лондон предпринял или намерен предпринять. Среди них — «ликвидация сети сотрудников российской разведки в Великобритании», «усиление контроля на границах», «борьба с преступностью и коррупцией», «новое законодательство».

При этом частично один из слайдов был виден на фотографии посольства Великобритании в России, которая была опубликована в Twitter дипмиссии.

На публикацию газеты отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — написала она в Facebook (орфография сохранена).

Представитель посольства Великобритании в Москве отказался от комментария РБК.

Сергей Скрипаль — осужденный (позднее — помилованный) в России за шпионаж в пользу Лондона бывший сотрудник ГРУ, выдан Западу в 2010 году в рамках масштабного обмена на группу российских разведчиков, раскрытых в США. Его и дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон заподозрил в причастности Москву, российские власти обвинения отвергают. Скандал привел к новому витку обострения в отношениях России и Запада: российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией выслали более 20 стран Европы. По словам Захаровой, такие шаги являются демонстрацией курса западных стран на «неприкрытую русофобию».

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Георгий Макаренко.
Теги: Великобритания , Сергей Скрипаль , презентация
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