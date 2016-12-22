МИД счел Лондон незаинтересованным в выявлении истины по «делу Скрипаля»

В МИД России сочли Великобританию незаинтересованной в установлении истины относительно «дела Скрипаля». Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери обсуждался на встрече главы департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова с представителями посольств стран СНГ.

«Вновь было однозначно подтверждено, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему 4 марта инциденту в Солсбери», - указывается в сообщении. В МИД указали, что Британия, отказавшись провести консультации по инциденту в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и проигнорировав просьбы Москвы о предоставлении материалов по делу, подтвердила свою незаинтересованность «в выявлении истины относительно трагедии, постигшей двух российских граждан на ее территории».

Власти Великобритании возлагают ответственность на Россию за отравление Скрипалей. По словам премьер-министра королевства Терезы Мэй, россиян в Солсбери отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработки которого велись еще в Советском Союзе. Российские власти отрицают обвинения в свой адрес.

В знак протеста с действиями Москвы из Лондона были высланы 23 российских дипломата. Впоследствии Британию поддержали более 20 стран, также выдворив сотрудников российских дипмиссий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия зарубежных стран являются продолжением курса на «неприкрытую русофобию».