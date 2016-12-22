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Захарова прокомментировала презентацию Британии о «деле Скрипаля»
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Захарова прокомментировала презентацию Британии о «деле Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 27 мар, 22:38
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Захарова прокомментировала презентацию Британии о «деле Скрипаля»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала презентацию британских властей по «делу Скрипаля», опубликованную ранее газетой «Коммерсантъ». Попавшие в распоряжение СМИ материалы брифинга Захарова в своем Facebook назвала «провалом» британского премьера Терезы Мэй.

«Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — сказала Захарова.

Согласно информации, опубликованной «Коммерсантом», на основе информации с брифинга страны принимали решение о высылке российских дипломатов. При этом в презентации, отмечает издание, нет каких-либо новых данных, озвученных британскими властями ранее. «Единственное отличие — переквалификация статуса Москвы из «с высокой долей вероятности» виновной стороны на виновную «без малейшего сомнения», — сказано в материале.

Всего в презентации шесть слайдов. Ее первая страница — титульный слайд, на втором излагается хронология инцидента в период с 4 по 20 марта, в том числе карта с домом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. На третьем слайде содержится описание отравляющего вещества «Новичок» и утверждается, что «только Россия» имела возможности и мотивы для его применения. На четвертом слайде описывается воздействие «Новичка» на организм человека.

На пятом слайде — 12 блоков с описаниями инцидентов, которые Лондон причисляет к «враждебным действиям» России. Последний слайд говорит о мерах, которые британское правительство приняло по результатам вышеизложенного, включая «прямое указание» на ответственность России.

Презентация была показана 80 высокопоставленным представителям иностранных посольств 22 марта, за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов.

Теги: МИД России , Сергей Скрипаль
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