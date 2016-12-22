США потребовали от дипломатов покинуть резиденцию генконсула до 25 апреля

Власти США потребовали от российских дипломатов покинуть резиденцию генконсула России в Сиэтле до 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консул-советника диппредставительства России Халита Айсина.

По его словам, доступ в помещение генконсульства будет прекращен 1 апреля, дипломатам предписано покинуть территорию резиденции генконсула до 24 апреля. Айсин отметил, что пока не ясно, куда отправятся российские дипломаты, также неизвестно, куда будут отправлены архивы генконсульства в Сиэтле.

США 26 марта объявили о выдворении 48 российских дипломатов и 12 сотрудников постпредства России при ООН, а также о закрытии генконсульства в Сиэтле. Высылка дипломатов из США прошла в знак солидарности с Великобританией, которая ранее также выдворила 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. По мнению властей Британии, за отравлением Скрипалей с применением нервно-паралитического вещества «Новичок», разработки которого велись еще в СССР, стоит Россия.

В Москве отрицают подобные обвинения. Тогда же был дал «зеркальный ответ» Лондону. Однако еще 20 стран также выслали российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна ответит на «хамство» зарубежных стран.