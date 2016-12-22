Глава ВТО не увидел признаков разногласий с США

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо не видит никаких признаков того, что США дистанцируются от ВТО. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сейчас ВТО не обдумывает продолжения работы организации без участия Вашингтона. Азеведо также заявил, что хотя в ВТО и видят первые признаки возможной торговой войны между США, ЕС и Китаем, организация проводит все необходимые переговоры, чтобы избежать ее начала.

Президент США Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум о введении дополнительных пошлин на продукцию из КНР. По его словам, этот шаг должен сократить торговый дефицит между двумя странами. В Пекине назвали решение Трампа «типичным односторонним протекционистским шагом» и предостерегли Вашингтон от развязывания торговой войны.

В ответ Министерство коммерции Китая также разместило список из 128 товаров из США, на ввоз которых могут быть введены пошлины. Речь идет о свежих фруктах и ягодах, сухофруктах, орехах, вине и свинине, а также стальных трубах и алюминиевом ломе. Решение по смене тарифов примут в Китае после 31 марта.