Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока-2»

Немецкое экологическое объединение Nabu подало иск в суд против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

Иск экологи подали в Высший административный суд земли Мекленбург — Передняя Померания. Таким образом они пытаются предотвратить запланированное на май начало строительства, отмечает телерадиокомпания. В процедуре выдачи разрешения присутствуют «вопиющие ошибки», приводит Deutsche Welle слова эксперта Nabu Кима Детлоффа. «Мы сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды», — сказал он.

В Nabu также указали на то, что в территориальных водах Германии газопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих морских животных, подчеркнули экологи. Иск Nabu поддерживает и немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), отмечает телерадиокомпания.

В середине декабря 2017 года власти немецкого города Штральзунда вынесли частичное разрешение на строительство «Северного потока-2». Строители газопровода смогут вести работы на части континентального шельфа Германии, разрешение на реализацию проекта выдало горное ведомство Штральзунда. После одобрения на региональном уровне строительство должно получить одобрение от федерального ведомства по судоходству и гидрографии. В компании Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома»), которая ведет реализацию проекта, полученное разрешение от горного ведомства Штральзунда назвали «первым шагом» к получению разрешения на федеральном уровне.

Проект предполагает строительство газопровода по дну Балтийского моря для поставок 55 млрд куб. м газа в год, его стоимость составляет €9,5 млрд. Единственным акционером проекта является «Газпром». Половину стоимости «Северного потока-2» должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний^ Wintershall, Shell, OMV, Engie и Uniper.