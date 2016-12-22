Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,20 58,62 EUR Нал. 69,75 69,10 USD Бирж. 58,83 -0,18 EUR Бирж. 69,27 -0,25 USD ЦБ. 58,84 -0,40 EUR ЦБ. 69,30 -0,50 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16586,49 +187,17 ММВБ 2145,52 -0,14% РТС 1148,93 +0,40% Brent 65,21 +0,71% DJIA 24386,03 +0,23% Nasdaq 6875,08 +0,51% FTSE 7468,87 +0,21%
В Германии выдали первое разрешение на строительство Nord Stream 2
Лента новостей
S7 пожалуется на сговор российских нефтяников на рынке керосина 13:24, Бизнес Песков заявил о необходимости найти ответственных за падение спутника 13:24, Политика В Австрии произошел взрыв на пункте транспортировки газа из России 13:20, Общество СМИ узнали о просьбе Сеула к США отложить учения на время Олимпиады 13:12, Политика «Держава Онлайн»: как получить банковские гарантии на 125 млн рублей​​ 13:07, Партнерский материал В Германии выдали первое разрешение на строительство Nord Stream 2 13:07, Бизнес «Яндекс» назвал самые популярные запросы за 2017 год 13:04, Общество Министр спорта пообещал финансовую поддержку решившим ехать на Олимпиаду 13:03, Общество Собрание ОКР разрешило спортсменам поехать на Игры под нейтральным флагом 12:45, Общество «Роснефть» попросила суд арестовать активы «Системы» на 131 млрд руб. 12:39, Бизнес Павел Дуров решил переселиться в Дубай ради ухода от налогов 12:26, Общество Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 12:14, РБК и Porsche Помощник Путина заявил о «нифига» не зарабатывающих деньги в «Роскосмосе» 12:08, Общество Минтранс поручил ликвидировать долги по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа» 12:06, Общество Директор гимназии в ЯНАО получила выговор за речь школьника в бундестаге 12:02, Общество AP узнало о ярости Трампа из-за призывов выслушать жалобы женщин на него 12:01, Политика Генпрокурор Украины заявил о давлении на него из-за дела Саакашвили 11:57, Политика КНДР назвала США проигравшими в «политической и военной борьбе» 11:55, Политика Окно в мировые финансы: глобальный агрегатор бирж 11:51, РБК и Thomson Reuters В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы 11:44, Общество В США суд разрешил трансгендерам служить в вооруженных силах 11:39, Общество CNN узнал о признании ФБР права Сешнса не говорить о встречах с Кисляком 11:31, Политика Суд в Москве взял под стражу обвиняемого в работе на ЦРУ россиянина 11:25, Общество Бортников предупредил об угрозе возвращения боевиков из Сирии 11:23, Политика Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 11:20, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве 11:16, Общество FA открыла дело после драки игроков и тренеров «МЮ» и «Манчестер Сити» 11:14, Спорт «Роскосмос» перенес третий запуск с космодрома Восточный на 2018 год 11:12, Технологии и медиа
В Германии выдали первое разрешение на строительство Nord Stream 2
Бизнес, 13:07
0
В Германии выдали первое разрешение на строительство Nord Stream 2

Власти немецкого города Штральзунда вынесли частичное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает ​Ostsee Zeitung. Строителям газопровода разрешили вести работы на части континентального шельфа Германии.

Разрешение на реализацию проекта выдало горное ведомство Штральзунда. После одобрения на региональном уровне строительство газопровода должно получить одобрение от федерального ведомства по судоходству и гидрографии.

В компании Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома»), ведущей реализацию проекта, полученное разрешение от горного ведомства Штральзунда назвали «первым шагом» к получению разрешения на федеральном уровне.

В конце ноября парламент Дании принял закон, который позволяет правительству страны прекратить строительство газопровода в своих территориальных водах исходя из соображений национальной безопасности. В ответ на это в Nord Stream 2 заявили о готовности добиваться получения разрешения на строительство «Северного потока-2» в Дании.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода по дну Балтийского моря для поставок 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Единственным акционером проекта является «Газпром». Половину стоимости газопровода должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Теги: Германия , «Газпром» , «Северный поток-2» , Nord Stream 2
Главное
Помощник Путина нашел «ни фига» не зарабатывающих деньги в «Роскосмосе» Общество
Материалы по теме
Nord Stream 2 заявил о намерении добиться постройки газопровода в Дании Экономика
Nord Stream 2 заявил о готовности работать в ЕС при ограничительных мерах Экономика
Еврокомиссия назвала дату внесения законопроекта против Nord Stream 2 Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку