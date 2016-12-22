В Германии выдали первое разрешение на строительство Nord Stream 2

Власти немецкого города Штральзунда вынесли частичное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает ​Ostsee Zeitung. Строителям газопровода разрешили вести работы на части континентального шельфа Германии.

Разрешение на реализацию проекта выдало горное ведомство Штральзунда. После одобрения на региональном уровне строительство газопровода должно получить одобрение от федерального ведомства по судоходству и гидрографии.

В компании Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома»), ведущей реализацию проекта, полученное разрешение от горного ведомства Штральзунда назвали «первым шагом» к получению разрешения на федеральном уровне.

В конце ноября парламент Дании принял закон, который позволяет правительству страны прекратить строительство газопровода в своих территориальных водах исходя из соображений национальной безопасности. В ответ на это в Nord Stream 2 заявили о готовности добиваться получения разрешения на строительство «Северного потока-2» в Дании.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода по дну Балтийского моря для поставок 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Единственным акционером проекта является «Газпром». Половину стоимости газопровода должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.