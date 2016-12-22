Экологи потребовали от ФРГ запретить строительство «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» несет угрозу для окружающей среды и должно быть прекращено. Об этом, как пишет Der Tagespiegel, говорится в открытом письме, которое Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии (NABU) направили лидерам крупнейших партий Германии, в том числе и Ангеле Меркель.
«По мнению NABU и WWF, строительство «Северного потока-2 приведет к тупику в политике по борьбе с изменением климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского союза», — говорится в письме.
Экологи указали на то, что непрозрачность процесса строительства и рождаемые им политические вопросы «идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения страны». В связи с этим NABU и WWF потребовали провести независимую экологическую экспертизу проекта.
Письмо экологических организаций было направлено канцлеру страны и лидеру крупнейшей партии ХДСС Ангеле Меркель, главе партии ХСС Хорсту Зехоферу и председателю Социал-демократической партии Мартину Шульцу.
Строительство газопровода «Северный поток-2» ведется по дну Балтийского моря. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG. Протяженность газопровода, ведущего в Германию, должна составить более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м ежегодно. Проект реализуется российский «Газпромом» совместно с Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall.
Проект газопровода вызывает критику со стороны ряда европейских стран, полагающих, что он приведет к укреплению доминирования России на газовом рынке Европы и отказу от транзита газа через Украину.