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СМИ в США назвали Россию страной с одной из сильнейших армий будущего
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СМИ в США назвали Россию страной с одной из сильнейших армий будущего
Технологии и медиа, 13:08
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СМИ в США назвали Россию страной с одной из сильнейших армий будущего

Американский журнал The National Interest включил Россию в пятерку стран, которые к 2030 году будут обладать самыми мощными армиями на планете.

Автор обзора, военный эксперт Роберт Фарли отметил, что российская армия после окончания холодной войны заметно изменилась, потеряв заметную часть доступа к материальным и человеческим ресурсам и политическому влиянию. Однако, по мнению автора, спад преодолевается. Он пишет о реконсолидации армии, этот процесс, возможно, еще не закончился, отмечает Фарли.

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«Российская армия останется смертоносной к 2030 году, однако у нее будут и серьезные проблемы», — пишет эксперт. Одной из таких проблем, по его мнению, будет доступ к технологиям. Также Фарли считает, что армия России застряла между призывной и контрактной системами.

В топ-5 стран, чьи армии в будущем будут самыми сильными, также вошли Индия, Франция, США и Китай.

Теги: Армия , Рейтинг
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