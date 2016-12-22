Шойгу пообещал своевременную поставку в армию показанного Путиным оружия

Разработка и поставка в армию новейшего вооружения, о котором президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, будут осуществлены в запланированные сроки. Об этом во время селекторного совещания заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает «РИА Новости».

«Особо хочу отметить, что все намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки», — подчеркнул Шойгу.

«Верховный главнокомандующий высоко оценил работу по укреплению Вооруженных сил, повышению обороноспособности страны. Он подчеркнул, что сегодня Россия располагает современной, компактной и высокотехнологичной армией», — добавил Шойгу.

2 марта в Совете Федерации заявили, что несколько предсерийных ракет «Сармат» поступят на вооружение в ближайшее время.

1 марта во время послания Федеральному собранию Путин продемонстрировал новейшее российское вооружение. В их числе были гиперзвуковые ракеты, крылатая ракета стратегической дальности, баллистическая ракета «Сармат» и подводный беспилотник, который может оснащаться ядерным оружием, гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал».​