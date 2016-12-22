В Приморском крае объявили траур по погибшим в Кемерово

В Приморском крае объявили траур по погибшим в торговом центре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора края Андреем Тарасенко, сообщается на сайте администрации региона.
Траурным днем объявлен вторник, 27 марта. По распоряжению Тарасенко, все государственные флаги и флаги Приморского края будут приспущены. Кроме того, телерадиокомпаниям и организациям культуры рекомендовано отменить все развлекательные программы. В департаменте информационной политики сообщили, что все официальные мероприятия, в которых будет принимать участие врио губернатора, будут начинаться с минуты молчания.
В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека.
В связи с произошедшим Кемеровская область объявила с 27 марта траур, который продлится в течение трех дней. Также траур объявили во Владивостоке и республике Ингушетия. Кроме того, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех церквях русской православной церкви пойдут панихиды по погибшим при пожаре в Кемерово.
Глава городской администрации Екатеринбурга Евгений Ройзман написал в Facebook, что город также объявляет траур по погибшим в Кемерово.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, где возложил цветы на стихийной мемориале у фасада сгоревшего торгового центра. Причинами трагедии в Кемерово глава государства назвал преступную халатность и разгильдяйство.
В Кемерово на площади Советов проходит акция памяти. По данным «РИА Новости», в ней принимают участие около 300 человек.