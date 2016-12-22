Захарова обвинила Запад во враждебности на фоне пожара в Кемерово

​Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что страны Европы и США «объявили о новых враждебных действиях», когда «все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове». Об этом она написала на своей странице в Facebook.



«В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях», — сказала Захарова. Она отметила, что Россия разделяла горе европейских стран и США, когда «беда приходила к ним в дом». «Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию», — написала официальный представитель российского МИДа. Она отметила, что в такие действия «трудно поверить и трудно забыть».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. По данным оперативного штаба, среди погибших 13 детей, передает ТАСС. После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям. По нему были задержаны пять человек.

Свои соболезнования России выражали в том числе в Государственном департаменте США, в Белом доме и в МИД Украины.

В понедельник, 26 марта, более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов со своей территории из-за расследования отравления в Великобритании полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Среди стран, выдворивших дипломатических представителей России, — США, Украина, члены ЕС, Австралия и Канада.