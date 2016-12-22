МИД Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово. По последним официальным данным, жертвами происшествия стали 64 человека

Павел Климкин (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям, чьи родные и близкие погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом написал он в своем Twitter.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в Кемерово», — отметил он.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре произошел днем накануне, 25 марта. Согласно последним официальным данным, пожар унес жизни 64 человек, среди погибших большое количество детей. Спасатели извлекли из-под завалов 58 тел погибших. В связи со случившимся власти Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям по подозрению в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.109, 219, 238 УК РФ). За расследование взялся центральный аппарат ведомства. В рамках дела уже задержаны пять человек, они находятся в статусе подозреваемых. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб. Также выплаты пообещал сделать родственникам погибших и совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов, с его стороны будет выплачено по 3 млн руб.

По словам очевидцев, когда случился пожар, в здании торгового центра на сработала пожарная сигнализация. Возгорание возникло на четвертом этаже, где находились залы кинотеатров, детский развлекательный центр и каток. Очевидцы добавили, что часть выходов из кинозалов, где находились некоторые погибшие, была заперта на ключ, и люди не могли оттуда выбраться. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин пояснял РБК, что двери могли быть закрыты из-за того, чтобы не «нарваться» на штрафы от Минкультуры и дистрибьюторов. По словам жителя Кемерово Виталия Стороженко, двери закрывают, чтобы не допустить в кинозал безбилетников и из-за того, что на два зала работал один билетер. В Минкультуры заявляли в ответ, что заявление ассоциации является «циничной попыткой уйти от ответственности и выйти из-под действия законодательства».