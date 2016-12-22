Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,58 56,93 EUR Нал. 71,65 70,65 USD Бирж. 57,16 -0,13 EUR Бирж. 71,15 +0,42 USD ЦБ. 57,00 -0,10 EUR ЦБ. 70,57 +0,14 EUR/USD 1,25 +0,01 BTC/USD Бирж. 8144,20 -275,60 MOEX 2240,85 -1,95% RTS 1230,96 -2,42% Brent 70,11 -0,36% DJIA 24202,60 +2,84% Nasdaq 7220,54 +3,26% FTSE 6888,69 -0,48%
Посол сравнил высылку российского дипломата из Риги с «круговой порукой»
Лента новостей
СМИ узнали о плане внести поправки в правила противопожарной безопасности 01:31, Общество Спецслужбы Чехии проверят возможность производства «Новичка» в стране 01:30, Политика СК попросил детей рассказать о пожаре в Кемерово 00:46, Общество Самолет из «кокаинового дела» прибыл в Кемерово после пожара в ТЦ 00:30, Общество Посол сравнил высылку российского дипломата из Риги с «круговой порукой» 00:19, Политика Посол США заявил о желании продолжить диалог с Москвой по «раздражителям» 00:14, Политика Из-за пожара в реабилитационном центре Подмосковья эвакуировали 18 детей 00:04, Общество Генконсульство России в Сиэтле прекратило принимать граждан 26 мар, 23:50, Политика Песков ответил на сообщения о приезде Путина в Кемерово 26 мар, 23:42, Политика Высылка солидарности: почему больше сотни дипломатов вернутся в Россию 26 мар, 23:28, Политика Как бизнес кемеровской «Зимней вишни» сказался на безопасности 26 мар, 23:19, Бизнес Македония решила выслать российского дипломата из солидарности с Лондоном 26 мар, 23:10, Политика МИД Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово 26 мар, 23:09, Политика Как живет поселок Трещевский после гибели детей в Кемерово. Фотогалерея 26 мар, 23:05, Фотогалерея  Капитан «Зенита» подпишет с «Дженоа» пятилетний контракт 26 мар, 22:52, Спорт Посольство России заявило о недоверии в мире к Западу по «делу Скрипаля» 26 мар, 22:49, Политика «Девчоночки первый раз в город поехали»: жители поселка о погибших детях 26 мар, 22:38, Общество Мэй заявила о 21 «нелепой» версии России о событиях по «делу Скрипаля» 26 мар, 22:26, Политика СК заявил о задержании отключившего сигнализацию в ТЦ в Кемерово чоповца 26 мар, 22:16, Общество Власти Исландии отказались приезжать на ЧМ в Россию из-за «дела Скрипаля» 26 мар, 22:08, Политика Навыки презентации: как продать свою идею за миллион 26 мар, 22:05, Спецпроект РБК Немецкий суд арестовал экс-главу Каталонии Пучдемона 26 мар, 21:55, Политика НЛМК и «Северсталь» оспорили пошлины Трампа 26 мар, 21:46, Бизнес Небензя назвал досадной высылку российских дипломатов из миссии при ООН 26 мар, 21:40, Политика Захарова анонсировала ответ всем выславшим российских дипломатов странам 26 мар, 21:34, Политика Пожар за закрытыми дверями: что привело к массовым жертвам в Кемерово 26 мар, 21:32, Общество Венгрия вышлет одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля» 26 мар, 21:15, Политика «МегаФон» попросил у ФАС разрешение на покупку «Связного» 26 мар, 21:06, Технологии и медиа
Посол сравнил высылку российского дипломата из Риги с «круговой порукой»
Отравление Скрипаля в Британии, 00:19
0
Посол сравнил высылку российского дипломата из Риги с «круговой порукой»

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов сравнил решение Риги выслать из страны российского дипломата и сотрудника компании «Аэрофлот» в знак солидарности с Британией с «круговой порукой». Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

«В чем заключается солидарность Латвии с госпожой Мэй, которая сказала, что по «делу Скрипаля» Россия «highly possible» («весьма вероятно» — прим. РБК) виновата?», — сказал Лукьянов. Он отметил, что такая позиция «отдает круговой порукой». По мнению российского посла, солидарность можно демонстрировать «по собственному выбору». Лукьянов пояснил, что Латвия «лишь присоединилась» к заявлениям европейских стран.

Российский посол предположил, что Рига не хотела «злить Великобританию, чтобы потом не возникло других причинно-следственных связей». Он добавил, что Британия покидает Европейский союз и положение в этой стране латвийских граждан может измениться.

В понедельник, 26 марта, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что Рига приняла решение выслать российского дипломата из-за «нарушения Венской конвенции». Кроме того, латвийские власти внесут в черный список несколько российских граждан.

Высылка солидарности: почему больше сотни дипломатов вернутся в Россию
Политика

О решении выслать дипломатических представителей России приняли решение более 20 западных стран, среди которых члены Европейского союза, Украина, Канада и США. Американские власти решили выдворить из страны 60 российских дипломатических сотрудников. Ранее из Великобритании были высланы 23 российских диппредставителя. В Лондоне полагают, что российские власти причастны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Все обвинения в Москве отрицают.

В МИД России заявили, что примут меры в отношении каждой страны, которая решила выслать российских сотрудников дипломатических миссий. В Кремле отметили, что ответ России будет зеркальным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что решения будут приниматься «по принципу взаимности».

Теги: Латвия , Посол , высылка дипломатов
Главное
Спецслужбы Чехии проверят возможность производства «Новичка» в стране Политика
Материалы по теме
Македония решила выслать российского дипломата из солидарности с Лондоном Политика
В Раде объяснили отсутствие решения выслать российских дипломатов Политика
Захарова анонсировала ответ всем выславшим российских дипломатов странам Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.