Посол сравнил высылку российского дипломата из Риги с «круговой порукой»

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов сравнил решение Риги выслать из страны российского дипломата и сотрудника компании «Аэрофлот» в знак солидарности с Британией с «круговой порукой». Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».



«В чем заключается солидарность Латвии с госпожой Мэй, которая сказала, что по «делу Скрипаля» Россия «highly possible» («весьма вероятно» — прим. РБК) виновата?», — сказал Лукьянов. Он отметил, что такая позиция «отдает круговой порукой». По мнению российского посла, солидарность можно демонстрировать «по собственному выбору». Лукьянов пояснил, что Латвия «лишь присоединилась» к заявлениям европейских стран.

Российский посол предположил, что Рига не хотела «злить Великобританию, чтобы потом не возникло других причинно-следственных связей». Он добавил, что Британия покидает Европейский союз и положение в этой стране латвийских граждан может измениться.

В понедельник, 26 марта, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что Рига приняла решение выслать российского дипломата из-за «нарушения Венской конвенции». Кроме того, латвийские власти внесут в черный список несколько российских граждан.

О решении выслать дипломатических представителей России приняли решение более 20 западных стран, среди которых члены Европейского союза, Украина, Канада и США. Американские власти решили выдворить из страны 60 российских дипломатических сотрудников. Ранее из Великобритании были высланы 23 российских диппредставителя. В Лондоне полагают, что российские власти причастны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Все обвинения в Москве отрицают.



В МИД России заявили, что примут меры в отношении каждой страны, которая решила выслать российских сотрудников дипломатических миссий. В Кремле отметили, что ответ России будет зеркальным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что решения будут приниматься «по принципу взаимности».