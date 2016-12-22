Македония решила выслать российского дипломата из солидарности с Лондоном

Македония вышлет одного российского дипломата из своей страны из-за дела по отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщается на сайте македонского МИД.



«После консультацией с нашими союзниками и партнерами из ЕС и НАТО и из чувства солидарности с Соединенном Королевством Великобритании и Северной Ирландии решило выслать дипломата Российской Федерации из-за «дела Скрипаля», — говорится в сообщении македонского внешнеполитического ведомства.

В Скопье отметили, что высылают дипломата в соответствии со ст.9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года. Данная статья дает право стране выслать любого дипломатического сотрудника и объявить его персоной нон грата без объяснения причин, сообщается на сайте ООН. В Министерстве иностранных дел отметили, что использование химического оружия «противоречит международному праву и оказывает влияние на безопасность всех стран».

В связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в британской Солсбери российских дипломатов решили выдворить из страны 14 стран из Европейского союза, в том числе Украина, а также Канада и США. Из Соединенных Штатов вышлют 60 российских дипломатов (из них 12 человек — сотрудники представительства при ООН). Кроме того, из Великобритании были высланы 23 дипломата. В Лондоне полагают, что за отравлением Скрипалей стоят российские власти: власти Великобритании полагают, что было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное, как настаивают в Британии, в России. В Москве обвинения в причастности к произошедшему, а также к разработке химоружия отвергают.



В понедельник, 26 марта, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит каждой стране, которая приняла решения выдворить представителей российских дипломатический миссий. Она отметила, что во время саммита Европейского союза британская сторона «не предоставила странам никакой фактической информации относительно того, что произошло на ее территории». По ее словам, на встрече прозвучали «исключительно политические заявления, лозунги» и требования быть солидарными с позицией Лондона «по делу Скрипалей».



В свою очередь, в Кремле заявили, что власти примут ответные меры в отношении стран, которые выслали российских дипломатов, и будут руководствоваться «принципом взаимности». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «не имела и не имеет никакого отношения» к отравлению Скрипаля.