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СМИ узнали сумму сделки по продаже турецкой «дочки» Сбербанка
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СМИ узнали сумму сделки по продаже турецкой «дочки» Сбербанка
Финансы, 10:49
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СМИ узнали сумму сделки по продаже турецкой «дочки» Сбербанка

Сделка по продаже DenizBank, который является турецкой «дочкой» Сбербанка, будет закрыта в третьем квартале этого года, а ее сумма может составить $5,5 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к Сбербанку.

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По их словам, сделка по продаже девятого по размеру активов в Турции банка дубайскому банку Emirates NBD будет закрыта не позднее сентября. Источники подчеркнули, что руководство Emirates NBD само вышло на Сбербанк.

Один из источников рассказал, что глава Сбербанка Герман Греф получил не связанное с политикой выгодное коммерческое предложение от Emirates NBD, когда «гипотетически рассматривал продажу DenizBank из-за санкционных рисков». Он отметил, что условия предложения перевесили «сомнения руководства Сбербанка о правильности решения расстаться с самым успешным зарубежным активом группы».

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«Стороны надеются окончательно определиться с ценой и получить одобрение сделки турецким регулятором к середине апреля», — заявил другой источник, добавив, что сумма сделки может составить $5,5 млрд.

В конце января 2018 года агентство Bloomberg сообщило о начале переговоров по продаже DenizBank, назвав возможными покупателями Emirates NBD и банки других государств Персидского залива. В середине февраля факт проведения переговоров подтвердил Герман Греф. Кто именно может стать новым владельцем турецкой «дочки» Сбербанка, Греф не сказал, лишь заявив, что предложения поступили «очень выгодные».

Теги: «Сбербанк» , Герман Греф , продажа активов , DenizBank , Emirates
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