Reuters узнал о попытках Эрдогана помешать продаже «дочки» Сбербанка

Дубайскому банку Emirates NBD, считающемуся основным претендентом на покупку у Сбербанка принадлежащего тому турецкого DenizBank, пришлось столкнуться с противодействием самого президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Отношения Турции с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) обострились после того, как Анкара выступила в поддержку Катара, который ряд других государств Персидского залива обвинил в поддержке терроризма. В марте 2018 года глава МИД ОАЭ Абдуллах бин Заид Аль Нахайян назвал политику Турции угрозой региону арабским странам, после чего представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил о «клевете».
Взаимные упреки настолько накалили ситуацию, что в марте 2018 года ряд арабских телеканалов, в том числе принадлежащих дубайской медиагруппе MBC, прекратил вещание турецких «мыльных опер», пользовавшихся у их телезрителей большой популярностью.
В этой ситуации глава DenizBank Хакану Атешу, по данным Reuters, пришлось лично встречаться с Эрдоганом и другими представителями высшего руководства Турции, чтобы убедить их в выгодности сделки с Emirates NBD для страны в целом.
Источники Reuters отмечают, что о полном успехе говорить пока рано, однако сделка, как ожидается, все-таки может быть заключена «в ближайшие несколько недель». Собеседники агентства отмечают, что проблемы возникают в отношениях Турции не с Дубаем, а с Абу-Даби — правящая последним эмиратом семья определяет внешнюю политику всего государства ОАЭ.
В конце января 2018 года агентство Bloomberg сообщило о начале переговоров по продаже принадлежащего Сбербанку DenizBank, назвав возможными покупателями дубайский Emirates NBD и банки других государств Персидского залива.
В середине февраля факт проведения переговоров подтвердил глава Сбербанка Герман Греф. Кто именно может стать новым владельцем турецкой «дочки» Сбербанка, Греф не сказал, отметив, однако, что предложения поступили «очень выгодные».
Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Dexia Group 99,85% акций DenizBank в сентябре 2012 года. На тот момент DenizBank занимал по размеру активов девятое место в Турции. Цена сделки была определена в 6,469 млрд турецких лир (€2,79 млрд), позднее Сбербанк дополнительно выплатил Dexia еще 400 млн лир.
Покупку DenizBank Греф тогда объяснял намерением Сбербанка выйти «на очень привлекательный рынок, на котором в последние годы отмечаются исключительные темпы роста и уровень доходности». В 2013 году DenizBank выкупил у Citi турецкий бизнес по обслуживанию физических лиц, в том числе 32 отделения по обслуживанию частных клиентов и портфель из более чем 600 тыс. клиентов, активов объемом более $620 млн и депозитов объемом более $825 млн.
В настоящее время DenizBank принадлежит 680 отделений на территории Турции, кроме того у него имеется филиал в Бахрейне. Группа также предоставляет свои услуги в странах Европейского союза через дочернюю компанию DenizBank AG, головной офис которой расположен в Вене, а «DenizBank Москва» предоставляет услуги клиентам, занимающимся торговлей с Россией.