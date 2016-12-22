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Reuters узнал о попытках Эрдогана помешать продаже «дочки» Сбербанка
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Reuters узнал о попытках Эрдогана помешать продаже «дочки» Сбербанка
Финансы, 22 мар, 19:22
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Reuters узнал о попытках Эрдогана помешать продаже «дочки» Сбербанка
По данным агентства, дубайскому Emirates NBD удалось сломить сопротивление президента Турции и сделка с DenizBank может быть заключена в ближайшие недели
Реджеп Эрдоган (Фото: AP)

Дубайскому банку Emirates NBD, считающемуся основным претендентом на покупку у Сбербанка принадлежащего тому турецкого DenizBank, пришлось столкнуться с противодействием самого президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Отношения Турции с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) обострились после того, как Анкара выступила в поддержку Катара, который ряд других государств Персидского залива обвинил в поддержке терроризма. В марте 2018 года глава МИД ОАЭ Абдуллах бин Заид Аль Нахайян назвал политику Турции угрозой региону арабским странам, после чего представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил о «клевете».

Взаимные упреки настолько накалили ситуацию, что в марте 2018 года ряд арабских телеканалов, в том числе принадлежащих дубайской медиагруппе MBC, прекратил вещание турецких «мыльных опер», пользовавшихся у их телезрителей большой популярностью.

В этой ситуации глава DenizBank Хакану Атешу, по данным Reuters, пришлось лично встречаться с Эрдоганом и другими представителями высшего руководства Турции, чтобы убедить их в выгодности сделки с Emirates NBD для страны в целом.

Греф объяснил интерес Сбербанка к предложению о продаже турецкой «дочки»
Финансы

Источники Reuters отмечают, что о полном успехе говорить пока рано, однако сделка, как ожидается, все-таки может быть заключена «в ближайшие несколько недель». Собеседники агентства отмечают, что проблемы возникают в отношениях Турции не с Дубаем, а с Абу-Даби — правящая последним эмиратом семья определяет внешнюю политику всего государства ОАЭ.

В конце января 2018 года агентство Bloomberg сообщило о начале переговоров по продаже принадлежащего Сбербанку DenizBank, назвав возможными покупателями дубайский Emirates NBD и банки других государств Персидского залива.

В середине февраля факт проведения переговоров подтвердил глава Сбербанка Герман Греф. Кто именно может стать новым владельцем турецкой «дочки» Сбербанка, Греф не сказал, отметив, ​ однако, что предложения поступили «очень выгодные».

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Dexia Group 99,85% акций DenizBank в сентябре 2012 года. На тот момент DenizBank занимал по размеру активов девятое место в Турции. Цена сделки была определена в 6,469 млрд турецких лир (€2,79 млрд), позднее Сбербанк дополнительно выплатил Dexia еще 400 млн лир.

Покупку DenizBank Греф тогда объяснял намерением Сбербанка выйти «на очень привлекательный рынок, на котором в последние годы отмечаются исключительные темпы роста и уровень доходности». В 2013 году DenizBank выкупил у Citi турецкий бизнес по обслуживанию физических лиц, в том числе 32 отделения по обслуживанию частных клиентов и портфель из более чем 600 тыс. клиентов, активов объемом более $620 млн и депозитов объемом более $825 млн.

В настоящее время DenizBank принадлежит 680 отделений на территории Турции, кроме того у него имеется филиал в Бахрейне. Группа также предоставляет свои услуги в странах Европейского союза через дочернюю компанию DenizBank AG, головной офис которой расположен в Вене, а «DenizBank Москва» предоставляет услуги клиентам, занимающимся торговлей с Россией.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: DenizBank , Турция , Сбербанк
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