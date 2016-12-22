Глава ЦБ увидела в мировом протекционизме риски для российской экономики

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции, заявила о том, что в настоящее время риски протекционизма в мировой торговле возросли, сообщает корреспондент РБК.

«Мы видим, что риски протекционизма возросли. Скорее, даже возросла неопределенность. Перерастет ли это в более серьезную спираль протекционизма, либо в какой-то момент остановится — вопрос. Но, безусловно, протекционизм, если будет возрастать, то он несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста», — сказала она.

По словам главы ЦБ, Россия — открытая страна, у которой большая доля внешнеторгового оборота в ВВП. Он отметила, что при неблагоприятном сценарии рост протекционизма в мире повлияет на экономику России. «Те меры, которые были приняты, их прямой эффект на российскую экономику очень ограничен. Это существенно на основные показатели не повлияет. Но, конечно, если риски будут возрастать, то через канал темпа роста мировой экономики это может повлиять и на Россию», — подчеркнула Набиуллина, добавив, что это нежелательный сценарий.

Президент США Дональд Трамп 9 марта подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия из всех стр​ан, за исключением Канады и Мексики. Единые пошлины на импорт стали составят 25%, на алюминий — 10%. 22 марта власти США объявили о решении приостановить введение ввозных пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. При этом 22 марта Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений против Китая. МИД КНР заявил, что Пекин намерен защищать свои интересы и законные права от торгового протекционизма США.