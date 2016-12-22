МИД Китая заявил о готовности заставить США заплатить за свои действия

Китай намерен защищать свои интересы и законные права от торгового протекционизма США, передает «РИА Новости» заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в понедельник.
«США своими действиями наносят вред и интересам Китая, и своим собственным интересам, а также наносят ущерб всему миру, это стало довольно плохим прецедентом, и Китай не станет безучастно наблюдать за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы», — сказала Хуа Чуньин.
Дипломат добавила, что США, принимая решения, не обращают внимания на мнение мирового делового сообщества, игнорируют правила Всемирной торговой организации, что является образцом односторонних действий и политики торгового протекционизма. Хуа Чуньин заявила, что у Китая есть все необходимые инструменты, чтобы отстоять свои интересы и заставить США заплатить за свои «необдуманные действия».
Ранее, 23 марта, Министерство коммерции КНР опубликовало список американских товаров, на которые Китай может ввести пошлины. В 2017 году их импорт составил $3 млрд.
Этот список ориентировочно содержит семь категорий и 128 налоговых продуктов, в том числе фрукты и сухофрукты, орехи, вино, модифицированный этанол, американский женьшень, бесшовные стальные трубы (для которых пошлина может составить 15%) и переработанный алюминий (для которых пошлина может составить 25%).
В сообщении говорится, что данные меры были приняты, «чтобы сбалансировать ущерб от повышения США пошлин на сталь и алюминий».
22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на сокращение торгового дефицита США с Китаем. Он также сообщил о планах ввести пошлины на ввоз китайских товаров и инвестиционные ограничения.
Ранее, 9 марта, Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Единые пошлины на ввоз стали составят 25%, на ввоз алюминия — 10%.