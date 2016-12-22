Глава «Нафтогаза» оспорил $311 млн штрафа за отказ оформить газ Донбассу

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев обжаловал в Окружном административном суде Киева наложенные на него штрафы в размере 7 млрд и 1,3 млрд грн (суммарно $311 млн), сообщают «Украинские новости».

1 марта Коболев сообщил, что энергетическая таможня Государственной фискальной службы Украины наложила на него два штрафа на общую сумму 8,4 млрд грн. Основанием для этого послужило нарушение таможенных правил. По словам Коболева, истинная причина состоит в отказе «Нафтогаза» оформлять и оплачивать природный газ, который «Газпром» «контрабандно» поставлял на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Исполняющий обязанности главы фискальной службы Украины Мирослав Продан посоветовал Коболеву «не переживать» из-за штрафов.​

В конце февраля Стокгольмский арбитражный суд частично удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по недопоставке газа в рамках транзитного договора. Арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд в качестве возмещения ущерба. С учетом уже поставленного Киеву газа сумма долга сократилась до ​$2,56 млрд. В свою очередь, «Газпром» не согласился с решением суда. По мнению российской компании, арбитраж не принял во внимание аргумента о снижении спроса на газ у европейских покупателей.