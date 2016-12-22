Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,65 EUR Нал. 70,97 70,27 USD Бирж. 56,90 -0,39 EUR Бирж. 70,64 -0,10 USD ЦБ. 57,00 -0,10 EUR ЦБ. 70,57 +0,14 EUR/USD 1,24 +0,01 BTC/USD Бирж. 8090,20 -325,00 MOEX 2273,89 -0,51% RTS 1258,83 -0,21% Brent 70,42 +0,09% DJIA 23533,20 -1,77% Nasdaq 6992,67 -2,43% FTSE 6948,83 +0,39%
Глава «Нафтогаза» оспорил $311 млн штрафа за отказ оформить газ Донбассу
Лента новостей
Более 800 сотрудников МЧС ликвидируют последствия пожара в Кемерово 14:34, Общество Черчесов назвал капитана и основного вратаря на матч против Франции 14:33, Спорт Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:32, РБК и Билайн Появилось видео начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 14:28, Общество Депутаты предложили систему судебной защиты прав владельцев криптовалют 14:23, Финансы Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 14:19, Политика «Земной посланник»: первый в мире памятник Боуи 14:14, Стиль Защита экс-замглавы Приморья пожаловалась Чайке на его преследование 14:12, Общество Полковник СКР Максименко заявил о «провокации против офицеров» за $3 млн 14:11, Общество Два грузовика и легковушка столкнулись на Ленинградском шоссе 14:09, Общество Генпрокуратура поручила проверить пожарную безопасность во всех ТЦ 14:06, Общество Запуск токенов DGX, рост NEM: обзор новостей мира криптовалют 14:05, Крипто Qatar Airways купит 25% аэропорта Внуково 14:04, Бизнес Путин после пожара в Кемерово перенес несколько мероприятий 14:03, Общество Матвиенко сообщила об оказании властями помощи пострадавшим в Кемерово 13:59, Общество Исполнивший роль Лени Голубкова актер прокомментировал смерть Мавроди 13:57, Общество Украинские пограничники задержали на Азове судно под российским флагом 13:53, Общество «Гений — лишь одна из сторон моей личности»: в Москве умер Сергей Мавроди 13:52, Фотогалерея  Первые фотографии из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Фоторепортаж 13:45, Фотогалерея  В Малайзии предложили назначать штраф $168 тыс. за поддельные новости 13:43, Общество Песков пообещал взаимный ответ на возможную высылку дипломатов из США 13:42, Политика Кремль объяснил отсутствие новостей о ЧП в Кемерово на федеральном ТВ 13:40, Общество Глава Волоколамского района предложил экс-мэру Волоколамска кресло зама 13:38, Общество Полузащитник сборной Франции пропустит матч с Россией 13:38, Спорт В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию 13:35, Политика Врачи заявили об отсутствии «явной связи» недомоганий у детей с «Ядрово» 13:33, Общество Аналитики улучшили прогноз роста рекламного рынка России в 2018 году 13:27, Технологии и медиа Кремль не определился с государственным трауром после пожара в Кемерово 13:25, Общество
Глава «Нафтогаза» оспорил $311 млн штрафа за отказ оформить газ Донбассу
Украинский кризис, 23 мар, 15:25
0
Глава «Нафтогаза» оспорил $311 млн штрафа за отказ оформить газ Донбассу

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев обжаловал в Окружном административном суде Киева наложенные на него штрафы в размере 7 млрд и 1,3 млрд грн (суммарно $311 млн), сообщают «Украинские новости».

«Газпром» получил от «Нафтогаза» подтверждение готовности к переговорам
Бизнес

1 марта Коболев сообщил, что энергетическая таможня Государственной фискальной службы Украины наложила на него два штрафа на общую сумму 8,4 млрд грн. Основанием для этого послужило нарушение таможенных правил. По словам Коболева, истинная причина состоит в отказе «Нафтогаза» оформлять и оплачивать природный газ, который «Газпром» «контрабандно» поставлял на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Исполняющий обязанности главы фискальной службы Украины Мирослав Продан посоветовал Коболеву «не переживать» из-за штрафов.​

«Газпром» обвинил «Нафтогаз» в непоследовательности действий
Бизнес

В конце февраля Стокгольмский арбитражный суд частично удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по недопоставке газа в рамках транзитного договора. Арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд в качестве возмещения ущерба. С учетом уже поставленного Киеву газа сумма долга сократилась до ​$2,56 млрд. В свою очередь, «Газпром» не согласился с решением суда. По мнению российской компании, арбитраж не принял во внимание аргумента о снижении спроса на газ у европейских покупателей.

Теги: «Нафтогаз» , Андрей Коболев , штраф , поставки газа , ДНР и ЛНР
Главное
СК заявил об отключении пожарной сигнализации в ТЦ в Кемерово ЧОПовцем Общество
Материалы по теме
В «Нафтогазе» заявили о росте долга «Газпрома» на $500 тыс. в день Бизнес
«Нафтогаз» назвал сроки переговоров с «Газпромом» Бизнес
Дворкович пообещал поддержать «Газпром» в споре с «Нафтогазом» Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.