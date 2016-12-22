Китай заявил о принятии мер в случае ущемления США их торговых интересов

Китай не стремится к торговой войне c США, но если американская сторона совершит действия, которые могут навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки. Об этом заявил ​Чжан Есуй, официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей, бывший замглавы МИДа республики, передает агентство «Синьхуа».

Стабильное развитие китайско-американских связей служит основным интересам обеих стран и много значит для международного сообщества, отметил Есуй. Он считает, что экономические отношения КНР и США взаимовыгодны и их сотрудничество является единственным правильным вариантом для обеих стран.

По словам Есуя, определенные трения между американской и китайской стороной являются естественными, учитывая огромный объем двусторонней торговли.

«Правильным подходом будет открытие рынка друг другу, наращивание сотрудничества и совместная работа. Это нужно, чтобы найти приемлемые для обеих сторон решения посредством диалога и консультаций» — добавил чиновник.

Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями металлургических компаний 1 марта заявил, что планирует ввести ввозные пошлины в стране​ на сталь и алюминий. Таким образом американские металлурги «впервые за долгое время» получат защиту, сказал президент. Соответствующий указ он собирается подписать на следующей неделе. Во Всемирной торговой организации обеспокоились планами Трампа. Директор организации Роберто Азеведо заявил, что из-за этого ситуация в мире может накалиться и «торговая война никому не нужна». В Евросоюзе в связи с решением американской стороны выразили сожаление и пообещали действовать решительно, защищая свои интересы. В Кремле разделили обеспокоенность европейских столиц, а Канада назвала «неприемлемыми» пошлины на импорт в США стали и алюминия.