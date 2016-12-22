В Ингушетии похоронили погибшего при крушении Ан-26 военнослужащего

В Ингушетии похоронили погибшего при крушении самолета Ан-26 в Сирии военнослужащего Рамзана Героева. Об этом сообщается на сайте администрации республики.



Как отмечается в сообщении, похороны прошли в станице Нестеровское Сунженского района. Траурную церемонию посетил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он сказал, что погибший «на протяжении десяти лет с честью и достоинством выполнял свой патриотический долг, верно служил Родине, был хорошим семьянином». Глава республики выразил соболезнования родителям Героева и сказал слова поддержки.

В сообщении администрации отмечается, что семье погибшего была оказана материальная помощь.

Самолет Ан-26 российских Вооруженных сил потерпел крушение во вторник, 6 марта, при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. Воздушное судно ударилось о землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м. В результате погибли все, кто находился на его борту, а именно 39 человек. В Минобороны отметили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность и самолет не попадал под обстрел. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 251 УК России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).