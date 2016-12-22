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Посольство России заявило об отсутствии данных о контактах со Скрипалем
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Посольство России заявило об отсутствии данных о контактах со Скрипалем
Политика, 08 мар, 05:35
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Посольство России заявило об отсутствии данных о контактах со Скрипалем

Посольству России в Великобритании не известно о каких-либо контактах его сотрудников с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, пострадавшим в результате отравления в английском Солсбери. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель дипмиссии.

«Нам не известно о каких-либо контактах Скрипаля с кем-либо из сотрудников посольства. Как мы уже говорили, на консульском учете Скрипаль не состоял», — подчеркнул дипломат.

Накануне, 7 марта, в российском посольстве также заявили, что никакой информации в ответ на запрос по делу об отравлении Скрипаля из МИД Великобритании не поступало. В дипмиссии высказали мнение, что «жестко антироссийское» выступление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в парламенте выглядит как «попытка задать расследованию политический вектор». «Хотя нам и общественности не представлено абсолютно никаких фактов, мы стали свидетелями переноса всей этой истории в плоскость российско-британских отношений, причем при активной медийной поддержке», — подчеркнули в посольстве.

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О том, что Скрипаль якобы контактировал с посольством России в Великобритании, заявил его бывший коллега Валерий Морозов, который в настоящее время проживает в Лондоне. «Каждый месяц [Скрипаль] приходил в посольство, чтобы встретиться с офицерами военной разведки», — приводит его слова Independent.

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В понедельник, 6 марта, Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный ответ», если будет доказано, что Москва причастна к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Министр также допустил введение новых санкций в отношении России, если подозрения окажутся обоснованными.

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Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. В полиции заявляли, что оба отравились неизвестным веществом. The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что пострадавшие отравлены нервно-паралитическим химикатом. Телеканал Sky News со ссылкой на свои источники 7 марта сообщил, что Скрипаль, его дочь, а также полицейский, прибывший в числе первых на место происшествия, находятся в коме в реанимации.

Скрипаль был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой. В 2010 году его обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки. The Daily Telegraph писала, что экс-полковник ГРУ незадолго до отравления сообщил в полицию об опасении за свою жизнь.

Теги: Великобритания , посольство России
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