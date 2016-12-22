СМИ узнали об опасениях отравленного в Британии шпиона за свою жизнь

Бывший разведчик Сергей Скрипаль, госпитализированный с отравлением в Великобритании, сообщал в полицию об опасениях за свою жизнь за день до случившегося, пишут британские СМИ

Сергей Скрипаль. 2006 год (Фото: ТАСС)

Бывший разведчик Сергей Скрипаль незадолго до отравления сообщал в полицию об опасении за свою жизнь, пишет The Daily Telegraph. Как уточняет The Sun, он обращался в правоохранительные органы за день до инцидента.

The Times, ссылаясь на Daily Mail, утверждает, что, по словам соседа Скрипаля, в 2011 году он за £260 тыс. купил дом в Солсбери, где жил с женой. Позднее та умерла, а их сын погиб в автокатастрофе в России.

Накануне, 5 марта, в Солсбери 66-летний Скрипаль вместе с женщиной 33 лет (The Sun пишет, что это предположительно его дочь) были отравлены неизвестным веществом. Обоих нашли на скамейке рядом с торговым центром, полиция сообщила об отсутствии у них каких-либо травм. В местных правоохранительных органах не стали называть случившееся преступлением, отметив, что расследование находится «на самом раннем этапе».

Предположительно, Скрипаль был отравлен синтетическим наркотиком фентанилом, пишут Telegraph и The Guardian. Источник The Times, тем не менее, отмечает, что сейчас эта версия «считается маловероятной».

Видео: РБК

Полковник Сергей Скрипаль служил в главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба, в 1999 году ушел в отставку. До 2003-го он работал в управделами МИД России, затем занялся бизнесом. В 2004 году Скрипаля арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой, в отношении него завели дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). По версии следствия, полковник был завербован британцами в 1995 году. Скрипаль признал свою вину. В 2006-м он был приговорен к 13 годам лишения свободы.

В 2010 году Скрипаля помиловал президент Дмитрий Медведев, и экс-сотрудника ГРУ выслали в Великобританию по соглашению об обмене шпионами. В Россию тогда вернулись Анна Чапман и другие разоблаченные агенты.