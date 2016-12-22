Полиция оцепила ряд объектов в Эймсбери после ЧП со Скрипалем

Полиция Великобритании в рамках расследования возможного отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери оцепила несколько объектов в городе Эймсбери, который находится по соседству с Солсбери. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Оцеплен объект рядом с бизнес-парком Solstice Park. Также полиция просит выйти на связь людей, которые видели отравившихся недалеко от ресторана и паба в день ЧП.

Бывший полковник ГРУ и его дочь, Юля, были обнаружены лежащими без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Они были госпитализированы и находятся в критическом состоянии.

Во вторник, 6 марта, полиция Уилшира оцепила ресторан Zizzi, после посещения которого Скрипаль был госпитализирован с отравлением. Также был оцеплен паб Bishop's Mill. Место, где были найдены Скрипали, было исследовано людьми в изолирующих костюмах на предмет наличия токсичных веществ.

Официальный Лондон заявил, что пристально следит за расследованием. Глава британского МИД Борис Джонсон отметил, что, если в деле Скрипаля будет обнаружен российский след, Великобритания даст на это «жесткий ответ». Посольство России в Лондоне обвинило британскую прессу и власти в «демонизации России».

В 2006 году в России Скрипаль был признан виновным в госизмене и работе на разведку Великобритании. Позже его помиловали и в 2010 году выслали в рамках программы по обмену шпионами.