Отравившейся вместе со Скрипалем женщиной оказалась его дочь

Вместе с Сергеем Скрипалем, бывшем российским разведчиком, отравленным неизвестным веществом в Солсбери, пострадала его дочь. Оба госпитализированы в критическом состоянии

Сергей Скрипаль (Фото: Юрий Сенаторов / ‹‹Коммерсантъ››)

33-летней женщиной, пострадавшей при отравлении неизвестным веществом вместе с бывшим российским разведчиком 66-летним Сергеем Скрипалем, оказалась его дочь Юлия. Об этом сообщает Би-би-си.

Оба находятся в критическом состоянии, полиция пока не сообщила о том, каким веществом они были отравлены. По сообщениям британской прессы, предположительно, речь может идти о синтетическом опиате фентаниле.

Юлию и Сергея Скрипаль обнаружили лежащими без сознания на лавке недалеко от торгового центра в Солсбери. Как сообщили в полиции, найденные не имели внешних повреждений, полицейские выясняют, идет ли речь о преступлении. «Их доставили в районную больницу Солсбери, в настоящее времях проверяют на наличие неизвестного вещества. Оба остаются в критическом состоянии в реанимации», — сказали в пресс-службе полиции.

По словам представителя полиции Уилшира Крейга Холдена, различные специальные службы, в том числе контртеррористические, поддерживают контакт с расследователями.

Ресторан, расположенный рядом с местом инцидента, был закрыт ввиду «мер предосторожности». Место, где были найдены Скрипали, было исследовано людьми в изолирующих костюмах, они обыскали мусорные урны поблизости на предмет наличия токсичных веществ. Полиция графства оцепила близлежащие ресторан Zizzi и паб Bishop’s Mill. «Сейчас мы не можем сказать, как долго эти места будут оцеплены», — сказали РБК полицейские и уточнили, что это сделано как мера предосторожности.

Видео: РБК

Очевидица событий Фрейа Черч рассказала Би-би-си, что видела Скрипалей сидящими на скамейке. «Она оперлась на него и выглядела, будто уже умерла. Он делал какие-то странные движения, смотрел в небо, — рассказала Черч. — Они выглядели настолько плохо, что я была не уверена, что смогу им чем-то помочь».

Сергей Скрипаль — бывший полковник ГРУ, он также работал в управделами МИДа. В 2006 году его приговорили к 13 годам заключения за шпионаж в пользу британской разведки. Его обменяли на российских агентов, в том числе Анну Чапмен, в 2010 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают никакой информацией об отравлении бывшего разведчика. Тем не менее Москва готова сотрудничать со следствием.