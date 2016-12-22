У берегов Индии произошел взрыв на контейнеровозе

На контейнеровозе Maersk Honam датской компании Maersk в районе союзной островной территории Индии Лакшадвип произошел взрыв, четверо членов экипажа пропали без вести. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел более чем в 340 морских милях (более 600 км) от острова Агати. На шедшем под сингапурским флагом контейнеровозе Maersk Honam произошел взрыв, после чего судно загорелось. Корабль подал сигнал бедствия в Морской координационный центр в Мумбаи. Причина взрыва пока неизвестна. Прибывшее к месту аварии транспортное судно ВМС Индии Als Cicero сообщило, что огнем охвачена верхняя палуба контейнеровоза.

На контейнеровозе находились 27 членов экипажа. 23 члена команды Maersk Honam перешли на подошедший Als Cicero. Судьба еще четырех моряков не известна.

Для помощи терпящему бедствие контейнеровозу и поиска пропавших членов экипажа направлен корабль береговой охраны Shoor, к операции также планируется подключить самолет береговой охраны.

В начале января иранский танкер Sanchi столкнулся с сухогрузом у южных берегов Китая. Пропали без вести все 32 члена экипажа танкера, команда китайского судна была эвакуирована. Танкер горел пять дней, после чего на нем произошел взрыв. Еще через три дня после безуспешных попыток его потушить танкер затонул. К середине января его команда была объявлена погибшей, найдено было только три тела.