При столкновении двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка
Общество, 07:06
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При столкновении двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка
При столкновении нефтяного танкера и грузового судна у восточного побережья Китая 32 члена экипажа пропали без вести. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на заявление Министерства транспорта КНР.
По данным министерства, ЧП произошло 6 января около 20:00 по местному времени. Столкнулись зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер и грузовое судно из Гонконга. Танкер, на борту которого были 32 члена экипажа, загорелся после столкновения.
Находившиеся на грузовом судне люди — 21 член экипажа — были спасены. Поисковая и спасательная операция продолжаются.