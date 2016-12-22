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У берегов Китая на горевшем пять дней иранском танкере произошел взрыв
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У берегов Китая на горевшем пять дней иранском танкере произошел взрыв
Общество, 07:10
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У берегов Китая на горевшем пять дней иранском танкере произошел взрыв

На иранском нефтяном танкере Sanchi, который горит уже пятый день после столкновения с китайским сухогрузом, произошел взрыв. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Китая.

Как добавили в ведомстве, меры, предпринятые китайскими пожарными судами, не дали желаемых результатов и им пришлось удалиться на безопасное расстояние, «чтобы избежать дальнейших аварий». Над местом столкновения барражирует самолет, который ищет пропавших без вести членов экипажа танкера.

Фото: @CCTV / twitter

Ранее китайские власти предупреждали о возможном взрыве горящего танкера.

Столкновение произошло в Восточно-Китайском море, в 160 морских мелях от устья Янцзы еще 6 января. В результате инцидента пропали без вести все 32 члена экипажа танкера Sanchi (шел под флагом Панамы, принадлежит иранской фирме), 30 из которых являются гражданами Ирана и два — Бангладеш. Китайский экипаж сухогруза CF Crystal (порт приписки — Гонконг, перевозил 64 тыс. т зерна) был благополучно эвакуирован. Само судно отбуксировали в порт Чжоушань (провинция Гуандун). Из-за столкновения танкер дал течь, на воде образовалось большое нефтяное пятно.

Теги: Китай , взрыв , танкер , Пожар
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