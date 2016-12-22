Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,19 56,70 EUR Нал. 69,31 68,57 USD Бирж. 56,65 +0,22 EUR Бирж. 68,98 +1,12 USD ЦБ. 56,60 -0,39 EUR ЦБ. 68,26 +0,20 EUR/USD 1,22 +0,02 BTC/USD Бирж. 13519,99 -698,58 MOEX 2262,38 +0,71% RTS 1261,07 +0,99% Brent 69,81 +1,01% DJIA 25803,19 +0,89% Nasdaq 7261,06 +0,68% FTSE 7778,64 +0,20%
Иран объявил погибшими всех моряков столкнувшегося с сухогрузом танкера
Лента новостей
В Москве мужчина выстрелил в залезшего на его машину дебошира 19:53, Общество Бастрыкин призвал к внесудебной блокировке экстремистских сайтов 19:42, Политика Над входом в отель Трампа в Вашингтоне появилась проекция «вонючая дыра» 19:27, Политика Тест: как составить психологический портрет своего клиента 19:03, РБК и МегаФон Чемпионат Англии по футболу. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Онлайн 19:00, Спорт Википедия объяснила ошибку Google на запрос о победителе выборов-2018 18:55, Политика В КПРФ оценили сравнение Путиным тела Ленина в мавзолее с мощами святых 17:53, Политика Google объявил Путина победителем президентских выборов 2018 года 17:43, Политика В Сети появилось видео застрявшего на краю обрыва самолета в Турции 17:35, Общество Семья главы чеченского «Мемориала» покинула республику 17:12, Общество Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном 16:47, Политика ФИФА осудила «Спартак» за твит о «шоколадках» 16:33, Спорт Lactalis отзовет 12 млн зараженных сальмонеллой банок детского питания 16:30, Общество В Люберцах водитель сбил на остановке двух женщин 15:57, Общество Мартен Фуркад установил новый рекорд в Кубке мира по биатлону 15:43, Спорт В Чили произошло землетрясение магнитудой 7 15:36, Общество В Думе предложили частично денонсировать Договор о дружбе с Украиной 15:24, Политика После массового отравления в кадетской школе в Люберцах возбудили дело 14:57, Общество Дивизион Тарасова выиграл Матч звезд КХЛ 14:35, Спорт Иран объявил погибшими всех моряков столкнувшегося с сухогрузом танкера 14:35, Общество Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 14:23, РБК и МегаФон В Минздраве Украины назвали самые распространенные психические болезни 14:09, Общество Чиновник ФИФА признался в получении денег после выборов хозяйки ЧМ-2006 13:54, Спорт На Волгоградском проспекте загорелся экскурсионный автобус со школьниками 13:29, Общество Евгений Малкин стал второй звездой дня в НХЛ 13:26, Спорт Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых 13:16, Политика Командир «Грузинского легиона» опроверг выход из состава ВСУ 13:04, Политика В Челябинской области при пожаре погибли три человека 13:01, Общество
Иран объявил погибшими всех моряков столкнувшегося с сухогрузом танкера
Общество, 14:35
0
Иран объявил погибшими всех моряков столкнувшегося с сухогрузом танкера

Все члены экипажа иранского танкера Sanchi, который столкнулся с китайским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море, погибли, а сам танкер затонул. Об этом сообщил представитель специального подразделения по расследованию инцидента Мохаммад Растад, передает Press TV.

По его словам, на борту находились 32 человека, среди которых 30 были гражданами Ирана и два — Бангладеш. Он отметил, что танкер перевозил около 1 млн баррелей нефти, которые продолжали взрываться. Согласно показаниям членов экипажа китайского сухогруза и спасателей, люди на борту иранского танкера погибли сразу после столкновения из-за сильного взрыва и выброса токсичного газа. Также он сказал, что поисковая миссия по извлечению тел погибших с корабля была приостановлена из-за периодических взрывов на танкере.

Всего спасателям удалось найти три тела членов экипажа Sanchi. Двое погибших находились в спасательной шлюпке на танкере, а труп третьего был обнаружен в воде.

При столкновении двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка
Общество

Принадлежащий иранской фирме танкер Sanchi столкнулся с сухогрузом Crystal, перевозившим зерно 6 января. После столкновения танкер загорелся, а его экипаж пропал без вести. Кроме того, судно дало течь. Экипаж китайского сухогруза, состоящий из 21 человека, был эвакуирован. Среди них никто не пострадал. Пожар на танкере полыхал восемь дней, прежде чем он затонул.

Теги: Иран , происшествие , танкер
Главное
Бастрыкин призвал к внесудебной блокировке экстремистских сайтов Политика
Материалы по теме
У берегов Китая на горевшем пять дней иранском танкере произошел взрыв Общество
Китай предупредил о возможном взрыве столкнувшегося с сухогрузом танкера Общество
При столкновении танкера и судна в Желтом море погибли семь человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.