Exxon уходит: каких проектов с «Роснефтью» компанию лишили санкции

ExxonMobil из-за санкций решила выйти из замороженных проектов с «Роснефтью», но российская компания поддержит возвращение партнера в будущем. Теперь «Роснефть» собирается разрабатывать шельфовые участки самостоятельно

Фото: пресс-служба «Роснефти» / РИА Новости

Американская ExxonMobil в 2018 году начнет выходить из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску месторождений нефти.​ Об этом говорится в годовом отчете корпорации, который она направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Компании пришлось пойти на это для соблюдения санкционных ограничений американского правительства, говорится в отчете. В 2014 году, указывает Exxon, США и страны Евросоюза ввели ограничения против энергетического сектора России, а во второй половине 2017 года Белый дом расширил и законодательно утвердил эти санкции.

«Ввиду вышеизложенного корпорация и ее дочерние структуры намерены соблюдать все требования законодательства, правила и положения. В конце 2017 года корпорация приняла решение выйти из этих совместных проектов. Корпорация полагает, что официально выход начнется в 2018 году», — следует из документа. По данным Exxon, решение о выходе из совместных с «Роснефтью» проектов приведет к потере $0,2 млрд.

«Роснефть» не разрывает отношения с Exxon, действия компании касаются только отдельных проектов, сказал РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Exxon вынужден только отказаться от бурения на Черноморском шельфе, $200 млн — это именно убытки из-за срыва этих контрактов. Все, что Exxon сделал в этом направлении, теперь автоматически принадлежит нам: условия контракта построены так, что сторона, нарушившая контракт, несет какие-то издержки», — сказал Леонтьев. По его словам, любое нарушение взаимовыгодного сотрудничества наносит вред обеим сторонам, но «критических проблем, тупиков для нас в этой ситуации не возникает».

Речь идет не о том, что Exxon выйдет из проектов, продав доли, компания вынуждена отказаться от всех прав в пользу «Роснефти», пояснил РБК представитель российской компании. «Роснефть» продолжит самостоятельное развитие этих проектов и поддержит возвращение Exxon в проекты при появлении такой законодательной возможности», — сообщила также компания. Представитель Exxon отказался от дополнительных комментариев.

В 2011 году «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение о стратегическом партнерстве, и в том числе совместной разработке четырех участков на шельфе: трех Восточно-Приновоземельских участков в Карском море в Арктике и Туапсинского участка в Черном море. В геологоразведку на этих проектах американская компания планировала вложить $3,2 млрд. В 2013 году глава российского подразделения Exxon Глен Уоллер говорил, что компании могут начать бурение в Черном море в 2015 году. Летом 2013 года Exxon заплатила «Роснефти» $220 млн за геологоразведку на шельфовых проектах, а зимой партнеры договорились о совместной разработке еще семи участков в Арктике: Северо-Врангелевском-1, Северо-Врангелевском-2 и Южно-Чукотском в Чукотском море; Усть-Оленекском, Усть-Ленском и Анисинско-Новосибирском в море Лаптевых и Северо-Карском блоке в Карском море. В конце 2013 года «Роснефть» и Exxon также создали СП «Тризнефть Пилот», чтобы оценить техническую возможность разработки трудноизвлекаемых запасов ачимовских и баженовских отложений в Западной Сибири. В 2014 году Минфин США запретил американским предприятиям и гражданам предоставлять технологии и оказывать услуги для проектов в России на арктическом шельфе, на глубоководных проектах и участках с трудноизвлекаемыми (сланцевыми) запасами. После введения санкций США Exxon вынуждена была покинуть проект в Карском море, где компании успели пробурить скважину Университетская-1 и найти запасы в 130 млн т нефти и 499,2 млрд куб. м газа по категориям С1 + С2. Остальные проекты также были заморожены. В прошлом году Exxon попросила у Минфина разрешить ей бурить с «Роснефтью» в Черном море, но получила отказ.

Но Exxon останется в России: в частности, в проекте «Сахалин-1», где американцы владеют 30% и являются его операторами. У «Роснефти» в «Сахалине-1» — 20% (в проект также входят японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%)). Компании также давно обсуждают строительство завода по производству СПГ.

Заявляя о выходе из проектов с «Роснефтью» в Арктике и на Черном море, Exxon фактически фиксирует статус-кво: все они уже заморожены из-за санкций, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. Скорее всего, «Роснефть» будет искать других партнеров: проекты дорогие, стратегические, и с этой точки зрения привлечение иностранцев оправдано. Но вряд ли компания будет торопиться: это долгосрочные проекты, и пока они заморожены не только из-за санкций, но и из-за невысоких цен на нефть, заключает Танурков.