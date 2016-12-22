На аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет

Самолет, на борту которого были 26 пассажиров и шесть членов экипажа, потерпел крушение при заходе на посадку. Выживших нет

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. Все находившиеся на борту погибли.

В сообщении ведомства сказано, что самолет столкнулся с землей, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м.

В качестве предварительной версии крушения Минобороны называет возможную техническую неисправность. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Расследованием произошедшего занялась комиссия Минобороны России. Будут изучены все возможные версии, подчеркнули в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) добавляет, что ведомство организовало проверку в связи с крушением Ан-26. Представитель пресс-службы добавил, что «в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования».

Видео: Телеканал РБК

Ан-26 — военно-транспортный самолет, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями и одним турбореактивным. Грузоподъемность самолета составляет 5500 кг, крейсерская скорость — 435 км/ч. Самолет предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Может использоваться для перевозки пассажиров.

В конце минувшего года в Сирии при перелете с базы Хмеймим в район Хамы разбился российский вертолет Ми-24. В крушении погибли оба пилота, находившийся на борту бортмеханик выжил. Причиной катастрофы стала техническая неисправность. Вертолет не обстреливался, подчеркивало тогда оборонное ведомство.