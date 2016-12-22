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На аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет
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На аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет
Война в Сирии, 06 мар, 16:42
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На аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет
Самолет, на борту которого были 26 пассажиров и шесть членов экипажа, потерпел крушение при заходе на посадку. Выживших нет
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. Все находившиеся на борту погибли.

В сообщении ведомства сказано, что самолет столкнулся с землей, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 м.

В качестве предварительной версии крушения Минобороны называет возможную техническую неисправность. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Расследованием произошедшего занялась комиссия Минобороны России. Будут изучены все возможные версии, подчеркнули в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) добавляет, что ведомство организовало проверку в связи с крушением Ан-26. Представитель пресс-службы добавил, что «в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования».

Видео: Телеканал РБК

Ан-26 — военно-транспортный самолет, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями и одним турбореактивным. Грузоподъемность самолета составляет 5500 кг, крейсерская скорость — 435 км/ч. Самолет предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Может использоваться для перевозки пассажиров.

В Сирии потерпел крушение российский вертолет
Общество

В конце минувшего года в Сирии при перелете с базы Хмеймим в район Хамы разбился российский вертолет Ми-24. В крушении погибли оба пилота, находившийся на борту бортмеханик выжил. Причиной катастрофы стала техническая неисправность. Вертолет не обстреливался, подчеркивало тогда оборонное ведомство.

Крупнейшие катастрофы военно-транспортных самолетов в последние годы

7 июня 2017 года самолет Y-8 вооруженных сил Мьянмы, направлявшийся в Янгон, упал в Андаманское море. На борту находились 122 человека, все погибли. Более половины погибших были гражданскими лицами — членами семей военнослужащих. Сообщалось, что причиной катастрофы стали погодные условия.

15 марта 2016 года транспортный самолет IAI Arava ВВС Эквадора потерпел крушение в бассейне Амазонки на востоке страны. На борту находились три члена экипажа и 19 парашютистов — все погибли. Причины катастрофы не были названы.

30 июня 2015 года транспортный самолет ВВС Индонезии Lockheed KC-130B Hercules потерпел крушение вскоре после взлета из Медана на острове Суматра. Находившиеся на борту 122 человека, преимущественно военнослужащие и члены их семей, погибли. Поскольку самолет упал на жилые дома, погибли также минимум 20 человек на земле. Причиной катастрофы называли техническую неисправность.

17 января 2015 года Ан-26 ВВС Сирии, перевозивший военнослужащих из Дамаска, разбился при заходе на посадку на аэродроме в провинции Идлиб. Погибли 30 человек. Боевики заявляли, что самолет сбили они, но официальная версия заключалась в том, что катастрофа произошла из-за сильного тумана.

15 июня 2014 года​ в районе аэропорта Луганска на востоке Украины был сбит Ил-76 ВВС Украины. Погибли 49 человек. Ответственность взяли на себя ополченцы самопровозглашенной ЛНР. В октябре 2017 года глава СБУ Василий Грицак обвинил в уничтожении самолета частную военную компанию (ЧВК) Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер.

11 февраля 2014 года​ военно-транспортный самолет Lockheed С-130H-30 Hercules ВВС Алжира, перевозивший военнослужащих и членов их семей, потерпел крушение на северо-востоке страны. Спастись удалось лишь одному человеку из 78 находившихся на борту. Причины катастрофы не назывались.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сирия , Хмеймим , авиакатасрофа
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