Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-26 в Сирии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении в Сирии военно-транспортного Ан-26. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», — сказал Песков.

Транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. В качестве предварительной версии крушения Минобороны называет возможную техническую неисправность. На борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.