В ЮНИСЕФ рассказали о живущих под землей в Восточной Гуте людях

В Восточной Гуте под землей живут 400 тыс. человек. Об этом заявил представитель Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ, передает Reuters.



Отмечается, что жизнь под землей стала нормой для жителей этого региона. Люди живут в подвалах целыми семьями, в некоторых из них находятся по 200 человек.

По данным ЮНИСЕФ, в 2018 году в Сирии были убиты около 1 тыс. детей.

Восточная Гута — это район в пригороде Дамаска, который находится под контролем сирийской оппозиции. Правительственные войска ведут в этом районе бои с применением артиллерии и самолетов. В конце февраля Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного перемирия для проведения гуманитарных операций.

Российский президент Владимир Путин предложил установить в Сирии ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы. Они начали действовать 27 февраля, однако военные сообщали о срыве работы гуманитарных коридоров из-за действий боевиков.

4 марта в ООН сообщили, что за две недели с начала операции сирийских войск в этом регионе погибли около 600 гражданских лиц, а более 2 тыс. получили ранения.