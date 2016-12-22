Песков не стал комментировать вручение «Оскара» за фильм с Родченковым

Получение «Оскара» фильмом о допинге «Икар» не может и не должно быть поводом для комментариев из Кремля. Об этом заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.
«Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности [бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория] Родченкова. Конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, основанным на его сообщениях», — пояснил Песков.
В Лос-Анджелесе 5 марта состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Статуэтку за лучший документальный фильм получил «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, который основан на информации главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
На вручении «Оскара» Фогель поблагодарил «бесстрашного героя» Родченкова, который рассказал, «как важно говорить правду».
Допинговый скандал вокруг России разгорелся в 2016 году после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В нем говорится, что в России существует государственная система подмены и сокрытия допинг-проб. Родченков стал информатором WADA. Он уехал из России в 2016 году. На основании его показаний были проведены расследования независимых комиссий WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), по итогам которых российских атлетов, уличенных в применении допинга, отстранили от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.