Песков не стал комментировать вручение «Оскара» за фильм с Родченковым

Получение «Оскара» фильмом о допинге «Икар» не может и не должно быть поводом для комментариев из Кремля. Об этом заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

«Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности [бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория] Родченкова. Конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, основанным на его сообщениях», — пояснил Песков.

В Лос-Анджелесе 5 марта состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Статуэтку за лучший документальный фильм получил «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, который основан на информации главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.​

На вручении «Оскара» Фогель поблагодарил «бесстрашного героя» Родченкова, который рассказал, «как важно говорить правду».

Допинговый скандал вокруг России разгорелся в 2016 году после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В нем говорится, что в России существует государственная система подмены и сокрытия допинг-проб. Родченков стал информатором WADA. Он уехал из России в 2016 году. На основании его показаний были проведены расследования независимых комиссий WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), по итогам которых российских атлетов, уличенных в применении допинга, отстранили от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.