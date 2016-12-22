Трамп назвал «мертвой» металлургическую промышленность США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность Штатов «мертва», что говорит о необходимости перемен. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги пользуются преимуществами за счет США в течение многих лет. Наша стальная и алюминиевая промышленность мертва. Извините, пришло время для перемен! Вернем Америке былое величие!» — заявил Трамп.

1 марта Дональд Трамп объявил о введении тотальных пошлин на ввоз в США стали и алюминия. Вашингтон ввел пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. В Евросоюзе с сожалением встретили это решение и пообещали дать «решительный» ответ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют обеспокоенность европейских столиц по поводу планов США ввести пошлины на сталь и алюминий.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо предостерег от торговой войны из-за пошлин США. «Торговая война никому не нужна. ВТО будет внимательно следить за ситуацией», — сказал он. В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемыми планы Трампа касательно пошлин.