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Глава ВТО предостерег от торговой войны из-за пошлин США на алюминий
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Глава ВТО предостерег от торговой войны из-за пошлин США на алюминий
Экономика, 02 мар, 19:10
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Глава ВТО предостерег от торговой войны из-за пошлин США на алюминий

Всемирная торговая организация обеспокоена словами американского президента Дональда Трампа, который заявил о своих планах ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. Об этом заявил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, передает Reuters.

По его словам, ситуация в мире может накалиться. «Торговая война никому не нужна. ВТО будет внимательно следить за ситуацией», — сказал гендиректор ВТО.

Трамп объявил о введении тотальных пошлин на ввоз в США стали и алюминия
Экономика

О намерении ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия Трамп заявил 1 марта во время встречи с представителями компаний Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp. Американский президент сказал, что подпишет соответствующий указ на следующей неделе. «Вы впервые за долгое время получите защиту», — заметил Трамп, обращаясь к присутствующим на встрече представителям металлургических компаний. По его указу, на ввоз стали вводится 25% тариф, а на алюминий — 10%.

По данным американского Управления международной торговли, за девять месяцев 2017 года в США поставили 2,4 млн т российской стали, что составляет 9% стального импорта США.

О планах США ввести новые пошлины в Евросоюзе узнали с сожалением. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что такое решение — это «вопиющее вмешательство для защиты американской индустрии». По его словам, оно не основано на каких-либо требованиях безопасности.

Юнкер отметил, что протекционизм — это не ответ на проблемы в сталелитейном секторе. Он добавил, что решение Трампа может усугубить ситуацию на рынке в этой сфере. Председатель Еврокомиссии пообещал, что в ЕС не будут сидеть сложа руки, если промышленность Европы будет «страдать от нечестных мер, которые могут угрожать работе тысяч европейцев». Он заявил, что Европейский союз предпримет «решительные и соразмерные» действия для защиты своих интересов. Юнкер добавил, что Еврокомиссия в ближайшее время предложит контрмеры.

В Кремле заявили, что разделяют обеспокоенность европейских стран. 

Теги: импортные пошлины , ввозные пошлины , Дональд Трамп
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