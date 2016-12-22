В Кремле обеспокоились планами США ввести пошлины на ввоз алюминия

В Кремле разделяют обеспокоенность европейских столиц по поводу планов США ввести пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что во многих европейских столицах уже была высказана крайняя обеспокоенность в связи с подобными решениями, мы разделяем эту обеспокоенность и анализируем ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления», — уточнил пресс-секретарь президента.

«Мера направлена против многих стран», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли такую меру США в Кремле антироссийской. Он также отметил, что ситуация с вводом пошлин «заслуживает самого пристального внимания».

Накануне американский лидер Дональд Трамп на встрече с главами металлургических Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp. сообщил, что в США вводятся ввозные пошлины на сталь в размере 25% и алюминий — 10%. Соответствующий указ он обещал подписать на следующей неделе. По данным Министерства торговли США, закупки алюминия в сложившейся ситуации «вредят американской безопасности».

В Евросоюзе выразили сожаление в связи с планами Трампа и пообещали действовать решительно, защищая свои интересы. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение американской стороны «вопиющим вмешательством», которое не имеет отношения к требованиям безопасности, но защищает индустрию США.