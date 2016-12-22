В Киеве при сносе лагеря сторонников Саакашвили обнаружили его «трон»

Коммунальщики разобрали палаточный лагерь разогнанных полицией сторонников экс-губернатора одесской области Михаила Саакашвили напротив Верховной рады Украины, сообщает телеканал «112 Украина».

С улицы Грушевского были убраны все палатки, их остатки, а также фрагменты забора и баррикад вывозят на мусоровозах. Правоохранительные органы тем временем завершили следственные действия у бывшего лагеря и в Мариинском парке.

Депутат рады Антон Геращенко написал в своем Facebook, что при разборе лагеря в одной из палаток был найден трон, использовавшийся Саакашвили и сделанный по подобию оригинала из сериала «Игра Престолов». Также в одной из палаток, по словам депутата, были найдены боевые гранаты. По факту нахождения оружия начато следствие. Фото «трона» и «гранат» депутат прикрепил к своему посту в соцсети.

Палаточный лагерь сторонников Михаила Саакашвили из партии «Рух нових сил» (Движение новых сил), а также активистов партий «Батькивщина», «Самопомощь», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организацией был оборудован напротив здания украинского парламента в ноябре 2017 года, после того как лишенный летом того же года политик прорвался через польскую границу. Собравшиеся в лагере требовали от властей антикоррупционных реформ, изменения избирательного законодательства и в случае невыполнения этих требований отставки президента Украины Петра Порошенко, для чего несколько раз проводили соответствующие акции.

Однако в середине февраля Саакашвили был задержан и депортирован из страны в Польшу на три года под предлогом несоблюдения миграционного законодательства. 3 марта украинские силовики во время рейда разогнали лагерь сторонников политика и задержали около ста человек. У них, по данным МВД, были боевые гранаты и «коктейли Молотова».