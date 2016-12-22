Минкульт объяснил инцидент с копией «Смерти Сталина» халатностью

В Министерстве культуры объяснили халатностью сотрудника предоставление ссылки на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» в ответ на запрос Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ходе подготовки ответа ведомства на обращение СПЧ исполнителем была допущена халатность. В результате служебного расследования в отношении виновного применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора», — отметил замминистра Сергей Обрывалин.

1 марта в СПЧ сообщили, что в министерстве в ответ на запрос дали ссылку на пиратскую копию из «Одноклассников». ​«Указанный фильм находится в открытом доступе, и его можно посмотреть по ссылке», — говорилось в ответе. Отмечалось, что у Минкультуры фильма нет. Насчет просмотра предлагалось обратиться ​к правообладателю фильма — ООО «Вольгафильм».

С просьбой предоставить цифровую копию фильма «Смерть Сталина» для изучения группой по увековечению памяти жертв репрессий глава СПЧ Михаил Федотов обратился в Минкультуры в конце января.

23 января министерство отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», объяснив это наличием в фильме «материалов, запрещенных законом». Глава ведомства ​Владимир Мединский заявил, что «многие люди старшего поколения» могли воспринять картину как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым».

В СПЧ сочли отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» цензурой. «Мы имеем дело с фактом цензуры, неприкрытой, откровенной», — говорил член СПЧ Илья Шаблинский.

Фильм «Смерть Сталина» — английская сатирическая комедия про борьбу за власть в СССР в 1953 году.